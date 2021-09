Lydia Lozano se trasladó este jueves a La Palma para cubrir la erupción del volcán, y es que, aunque ella nació en Madrid, su familia es oriunda de esa isla de Canarias. Sálvame conectó con ella para que informara de toda la catástrofe natural y hablara en directo con algunos de los voluntarios y damnificados.

Sin embargo, durante su búsqueda de testimonios a lo largo de la mañana, parece que la tertuliana se terminó enfrentando con un voluntario de un polideportivo en el que había evacuados. Según se vio en las historias de Instagram, al hombre le molestó las formas de la periodista.

"¿Puede usted decir lo mismo que acaba de decir al llegar?", le pregunta él al inicio del vídeo. "Necesito a alguien que me cuente que necesita ayuda...", comienza repitiendo ella.

"No, no dijo eso. 'Necesito gente que lo haya pasado mal. Somos de Sálvame'", comenta el voluntario. "Sí, claro", confirma Lozano, que no entendía el enfado del hombre. "Me parece muy fuerte que, nada más llegar, digas: 'Hola, soy de Sálvame, necesito gente que lo esté pasando mal'", critica él.

Lydia Lozano, grabada y pillada, buscando ^desgracias" en La Palma para su programa.

Vergonzoso!! pic.twitter.com/Sgd6bijwmJ — Natali (@Natalie__Lis) September 22, 2021

"No, te voy a decir una cosa. He estado en el fuerte, llevo toda la mañana con gente que me está diciendo que haga directos para que la gente vea que lo está pasando mal, que necesitan comida, que necesitan dinero...", argumenta la tertuliana.

"¿Y la publicidad que genere ese amarillismo lo van a donar a la causa?", pregunta el habitante de La Palma. "¿Tú qué me estás diciendo a mí?", le pregunta entonces Lydia Lozano ofendida.

Después, los stories se cortan y aparece el hombre grabándose solo y asegurando que no sabía que esa señora era conocida: "Es superconocida, supuestamente, en esos programas que lo que buscan es el amarillismo y la desgracia. Me reitero en todo lo que dije".

"La mujer lo primero que me dijo a mí directamente es 'búscame a gente que lo esté pasando mal, que haya pasado una desgracia'", reitera. "Creo que todos los medios que han venido aquí han sido muy precavidos y muy educados y lo que han dicho es 'chapó por la organización y la solidaridad'. Y han ido directamente a grabar las cosas que se han ido recopilando, la comida y tal. Pero no han buscado la desgracia ajena ni el amarillismo, como esta tipa".

El vídeo, compartido por el autor el jueves por la mañana, se ha hecho viral en redes y el hombre ha recibido numerosos comentarios que coinciden con su opinión. Sin embargo, también hay otros usuarios que han criticado su actitud, pues consideran que ha sido un exagerado y Lydia Lozano no le ha faltado al respeto en ningún momento.

De hecho, las publicaciones de Instagram del voluntario se han llenado de comentarios que lo llaman "cateto" y le piden que borre el vídeo porque "hace el ridículo". "Deja de decirle a la gente como deben hacer su trabajo y no te diremos como hacer el tuyo", escribió un usuario. "Por si no lo sabías, Lydia Lozano es palmera, estudio en La Palma. Cosa que te faltó a ti, estudiar".