Lydia Lozano ha viajado este miércoles hasta La Palma para informar en Sálvame sobre la situación que viven sus habitantes desde que el volcán Cumbre Vieja entrara en erupción el pasado domingo. "Esto es tremendo", ha avanzado la periodista, entre lágrimas, pues en la isla canaria vive parte de su familia.

La comunicadora, que ha aterrizado en la isla sobre las 10.00 horas, ha conectado con el programa desde un pabellón de donaciones en el que ha podido presenciar "el horror" que viven los palmeros y palmeras. "Esto es desolador. Todo el mundo te habla de sus familias, de sus vidas...", ha contado.

"No solo hay gente que ha perdido sus casas. Hay quienes no saben si la lava la ha alcanzado o no", ha explicado, con un hilo de voz, ya que conoce a algunos de los vecinos: "Me encuentro con gente que es amiga de mi familia, me besa, me abraza, me pide que desde Sálvame pongamos el número de donaciones...".

"No es que hayan perdido el pasado, sino que también han perdido el futuro. No tengo palabras. En este pabellón la gente hace donaciones. Hay zapatos porque, claro, hay gente que se va corriendo de casa, gente que va descalza. Por eso muchos traen, desde todos los puntos de la isla, ropa y comida. Una psicóloga me ha comentado que la gente necesita ayudar", ha apuntado, añadiendo un matiz: "Gente que no sabe si ha perdido su casa y está ayudando a las personas que sí la han perdido".

Lozano ha pedido "la solidaridad de toda España" y ha mencionado la situación que en estos momentos viven las personas con movilidad reducida. "La gente no habla de esto", ha añadido antes de entrevistar a una vecina que ha explicado que ha perdido su vivienda, sus pertenencias y los recuerdos que allí guardaba.

"Cuando me fui la lava no había llegado, y no sabíamos si llegaría a mi casa. Ahora ya sé que se lo ha llevado todo, y lo único que tengo es la ropa que llevo puesta, dos camisas y mi perro. Afortunadamente pude sacar a mi madre, que es dependiente, y llevar sus botellas de oxígeno", ha contado la mujer.

Lydia Lozano abraza a una vecina de La Palma que ha perdido su casa. MEDIASET

Tras sus palabras, la periodista se ha dirigido a Jorge Javier Vázquez, que la escuchaba desde el plató. "Esto es muy duro, Jorge. Sé que estamos en televisión y tenemos que cortar los testimonios, pero yo estaría las cuatro horas de programa hablando con esta señora", ha dicho, "es duro tener que llevarse a su madre, con las botellas de oxígeno, sin saber qué va a pasar con su casa".

Entre lágrimas y tras fundirse en un largo abrazo con su entrevistada, la periodista ha repetido en varias ocasiones que la intertidumbre y el miedo que se vive en La Palma "es tremendo", algo que también le ha confirmado su familia, que vive en El Paso.