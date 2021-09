"Estoy harto de lamer traseros. No puedo más". Estas han sido las palabras con las que Kiko Hernández ha declarado, en Sálvame, que no piensa ir detrás de Terelu Campos para que le perdone por sus últimos desencuentros. Y es que parece que la relación entre el colaborador con las Campos nunca termina de cuajar.

A la hija de María Teresa Campos no le sentó nada bien la aparición sorpresa de Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández en el plató de Secret Story, programa en el que colabora. De hecho, se negó a mantener una charla con el tertuliano, quien ha lamentado los hechos en el espacio de las tardes de Telecinco.

"Yo no la vi superada, que en un cuerpecito tan pequeño haya tanto clasismo, sea tan déspota, tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa… ¡Estoy de ti hasta aquí!", ha exclamado el colaborador, visiblemente enfadado, mientras miraba fijamente a la cámara.

"Estoy de lamer traseros que ponen Campos hasta aquí, ya no puedo más", ha expresado el colaborador televisivo, asegurando que desconocía que su compañera estaba en el plató. "No sé cómo actuar, te he pedido disculpas, te he pedido perdón, he dicho que no me iba a meter con tu hija, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con Carmen Borrego... ¿Qué más quieres? ¿Que vaya a tu casa y te lama el trasero? Me da lo mismo", se ha quejado.

"¿Pero tú de qué vas que me tienen que echar a mí de un plató si no he dicho absolutamente nada malo ahora?", ha preguntado el colaborador de Sálvame, llegando a una conclusión: "¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay", ha apuntado antes de lanzar un último mensaje: "Se acabó. No la puedo ni ver".