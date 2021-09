El pleno del Parlament debatirá una PNL del PP para reprobar a Montero por el REB

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Toni Costa, quien ha valorado la reunión de este jueves de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre Baleares y el Estado para tratar el factor de insularidad previsto en el REB.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto en el Parlament, Josep Castells, ha explicado que en la sesión plenaria se debatirá una moción relativa a los fondos europeos Next Generation. En concreto, Castells ha dicho que el reto es "traer el debate de los fondos europeos" a la Cámara balear para que se puedan debatir y los Grupos Parlamentarios puedan realizar aportaciones.

"Habrá que ver si los grupos del Govern apoyan la moción y traen los fondos europeos al Parlament", ha indicado, a la vez que ha criticado que el PSIB y MÉS per Mallorca no apoyaran este martes, durante la votación de las propuestas derivadas del Debate de Política General, "el gran problema con el transporte público".

Castells ha explicado que hay "un agravio comparativo entre el dinero dedicado al transporte público" en Mallorca y las otras islas. La razón, según el diputado, es que el resto de islas tienen las competencias transferidas y los consells insulares "no pueden hacer frente, por ejemplo, a la renovación de la flota". "Lamentamos que PSIB y MÉS per Mallorca no vean este problema", ha añadido.

Asimismo, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha comunicado que en la sesión plenaria del próximo martes, que comenzará a las 09.00 horas, se debatirá y votará el Decreto Ley 8/2021, de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares.

"Es un decreto técnico que adapta a la realidad de la pandemia otras normativas relacionadas con las prestaciones sociales a las personas más vulnerables y que tiene como objetivo la actualización del cálculo para que puedan beneficiar al mayor número de familias posible", ha asegurado Costa.

Igualmente, la portavoz socialista ha avanzado que se debatirá una PNL, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y firmada de manera conjunta por casi todos los grupos de la Cámara, para mostrar el apoyo del Parlament a las mujeres y niñas afganas y pedir a las instituciones que "se haga todo lo posible para evitar la vulneración de sus derechos fundamentales".

Sobre la PNL del PP que se debatirá en el pleno, Costa ha recalcado que será una "buena oportunidad" para que el "principal partido de la oposición celebre las buenas noticias" que llegan a Baleares y "reconozca el trabajo" del Ejecutivo balear.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha adelantado que su partido registrará una PNL para garantizar la producción audiovisual en catalán y para que, al igual que ocurre con la Ley Audiovisual del Estado, plataformas como Netflix y YouTube estén obligadas a contribuir en la financiación de los servicios públicos audiovisuales autonómicos.