El primer debate de La última tentación brindó el pasado lunes imágenes inéditas del reality. Entre ellas, el inesperado reencuentro entre Fani Carbajo y Gonzalo Montoya, con el que la madrileña tenía un "asunto pendiente" tras su ruptura con Christofer Guzmán en La isla de las tentaciones.

Los rostros de la primera edición se vieron las caras en el Círculo de fuego, una novedad que trae la nueva versión del programa, y en el que dos personas se reúnen para tratar de zanjar sus problemas personales. Esto inquieta bastante a los nuevos participantes del espacio de Mediaset, algo que se comprobó en la reacción de Fani tras distinguir al sevillano en la distancia.

El exnovio de Susana Molina fue muy duro con Christofer y Fani después de que ambos se reconciliaran meses después de la primera entrega del programa. Por ello, Fani no pudo evitar romper a llorar cuando lo vio aproximarse hacia ella. "Ya está aquí tu peor pesadilla", le saludó él.

¡Madre mía! Gonzalo y Fani se enfrentarán en el primer 🔥 Círculo de Fuego 🔥



"Ay, ¿qué hace Gonzalo aquí, por Dios? ¿Esto qué es?", preguntó la influencer. "¿No te da vergüenza hacer pasar al pelele que tienes como novio por lo mismo que pasó como antes? Él tiene menos maldad que un león vegano. Te has reído de esta persona. ¿Te compensa?", le dijo, entonces, Gonzalo.

Pero, lejos de dar un respiro a su compañera, el sevillano continuó increpándole: "Has vuelto al sitio donde hiciste pasar a Christofer los peores días de su vida. ¿Te digo por qué has vuelto? Porque eres una estrella estrellada". "Por mí esto ha terminado. No tengo más que hablar con este señor. Eres despreciable, qué pena de hombre, qué pena de ser", se quejó Fani.

"Cada vez que me ve es machaque, como si se lo hubiera hecho a él", expresó Fani ante la presentadora, Sandra Barneda. No obstante, le permitió a Gonzalo (al que definió como una mala persona) seguir concursando con la esperanza de resolver sus diferencias.

"Tenemos que seguir hablando y creo que merece una segunda oportunidad. Me tiene que conocer, no me conoce. Que me entienda y que pare. Por eso necesitamos seguir hablando. Yo no soy mala Sandra, pero quiero que pare de meterse conmigo y con Christofer", zanjó Fani, visiblemente más calmada que al comienzo del Círculo de fuego.