La hija de Don McLean se rebela y asegura que ella misma se ha "autodesheredado"

"Ya le advertí a mi hija de esto: si rompía su silencio acerca de mí y me arrastraba por el fango, la desheredaría. Y la he desheredado automáticamente. Son tres millones de dólares que se han ido a la basura". Esas eran las palabras de Don McLean después de que su hija hablase abiertamente del carácter violento de su padre tanto para con ella como para con su madre y su hermano.

Jackie, que también tiene una carrera musical en el dúo indie Roan Yellowthorn, había pues perdido todo posible legado que le dejaba su padre en su testamento -a través de un fondo fiduciario- después de la entrevista que concedió a la revista Rolling Stone.

No solo eso, sino que el cantante del mítico tema American Pie aseguraba en una carta al Daily Mail que su otro hijo, Wyatt, también fruto de su relación con Patrisha Shnier, fotógrafa profesional y segunda esposa del músico, no tenía "queja alguna" (en realidad, no se ha pronunciado públicamente) y que su exmujer y su hija querían que él pareciese "el villano de la función" porque no soportaban que hubiese iniciado un romance con Paris Dylan, una modelo californiana de 27 años (él cumple 76 el próximo 2 de octubre).

Sin embargo, Jackie tiene una versión completamente diferente de los hechos y explica que sabía perfectamente cuál sería la reacción de su padre y que si rompió su silencio fue a sabiendas de que perdería ese dinero, pero que estaba harta de que su padre lo usase para manipularla.

"La promesa de su testamento ha sido su táctica de control, que ha utilizado contra mí desde que era una niña para mantenerme callada", ha comentado en declaraciones a la revista OK!. "Más que la idea de quedarme sin su dinero, lo que me sometía era el miedo a quedarme sin su amor. Con el tiempo, me he dado cuenta de que el amor que buscaba jamás lo encontraría en él", ha afirmado.

"Recientemente decidí que ya estaba harta de ser manipulada, controlada, asustada y silenciada, como si mi vida no fuera mía. Ya estaba dispuesta a vivir. Y hablé por voluntad propia, sabiendo que significaría el final de su táctica de manipulación. Y el fin de la esperanza de una relación con él. Pero también el comienzo de la libertad", ha añadido.

Cabe decir que las declaraciones finales de Jackie en la entrevista dejan claro que todo lo ha hecho motu proprio. Y lo que es más: que repetiría una por una sus palabras. "Me desheredé a mí misma. Y lo volvería a hacer cien veces más", ha terminado.