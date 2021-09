Ana Milán sube una foto suya de cuando tenía 20 años y la colman de piropos

La actriz Ana Milán despierta simpatías allá por donde pasa y con su carácter espontáneo se ha ganado a sus seguidores en redes sociales hasta el punto de convertir sus vivencias en una serie, By Ana Milán.

Ahora la intérprete ha sorprendido subiendo una foto de cuando tenía 20 años, una instantánea en blanco y negro en la que sale junto a un amigo, ambos muy sonrientes.

"Tenía 20 años y no tenía ni idea de la cantidad de risas, aventuras, conciertos, amores, sorpresas, carcajadas, bailes y lágrimas que me esperaban… (Y menos mal, porque me hubiera dado un terententén)", escribe la actriz junto a la imagen.

Ana Milán, que está cerca de cumplir 48 años, no ha recibido sino elogios en los comentarios, algunos de personajes ilustres como el cantante Alejandro Sanz. "La vida te sienta de maravilla", le dice el compositor en un mensaje.

La actriz Elena Furiase comenta: "¡Qué bonita!" y Lidia Sanjosé apunta: "Esa cara de felicidad" y a esos comentarios se suman centenares más de seguidores que apuntan a que la actriz estaba preciosa entonces y ahora.