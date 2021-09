Lola se marcha de 'First dates' sin mirar atrás: "Me ha parecido toda la cena fuera de lugar"

La magia, en ocasiones es una aliada, pero en otras, hace fracasar por completo una cita, como le pasó a Nanu Ferrari (su nombre real era Miguel) este lunes con Lola en First dates, que huyó espantada cuando le quiso hacer un truco.

Él le regaló un clavel rojo a su cita nada más llegar, detalle de caballerosidad que ella agradeció, pero durante la cena, el mago quiso hacer un truco, y le pidió autorización a Lidia Torrent para realizarlo.

"Pido permiso para hacer un truco de magia", le dijo Nanu Ferrari, a lo que la camarera le contestó: "¿Tú crees que has aprovechado el tiempo para conocer a Lola? Es una pregunta muy sencilla".

Nanu Ferrari, Lidia Torrent y Lola, en ‘First dates’. MEDIASET

Él respondió que "necesito entretenerla", mientras que Lola afirmó que "no ha aprovechado el tiempo". Torrent añadió: "Igual ella no necesita que la entretengas", mientras que Nanu le contestó que "está deseándolo...".

Tras escucharle, Lola lo negó, contando con el apoyo de la camarera: "No me hagas eso", le dijo Nanu, pero ella comentó: "No vengo aquí a ver un espectáculo, vengo a conocer a una persona. Lo que has hecho ha sido un teatrillo".

"Me voy a desentender, respeto lo que ella elija y quiera, y respetaré lo que tú elijas y quieras. Te he hecho una sugerencia y ya está", le dijo la camarera al comensal, visiblemente enfadada.

"Voy a hacer un truco de magia", aseguró Nanu, que provocó que Lola se levantara y se fuera: "Si te han dicho que no, es no. Me voy, por ahí no paso. Me ha parecido toda la cena fuera de lugar y me voy corriendo", admitió Lola.

Nanu Ferrari y Lola, en ‘First dates'. MEDIASET

El mago comentó entre risas: "Se ha ido molesta", mientras que ella le aseguró a Torrent que "esto no. Me habría ido antes, pero por educación no lo hice". La camarera intentó tranquilizarla: "Agradezco que hayas venido".

"Se intenta hacer lo mejor que se puede, pero a veces hay cosas que se escapan de nuestras manos. Vuelve que te espero aquí", afirmó Torrent acompañando a la comensal a la puerta del local. "Quedároslo ¡Madre mía!", exclamó Lola.

Mientras, Nanu preguntó en voz alta en el centro del restaurante si alguna mesa quería que le hiciera un truco de magia, pero ninguna contestó: "No habrá otra ocasión, se quedan sin él. No habrá próxima vez porque no pienso venir más", afirmó.

"Era un truquito de nada. A veces hay cosas que salen bien, y a veces hay cosas que salen mal", concluyó Nanu Ferrari antes de marcharse del programa compuesto y sin pareja.