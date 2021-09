L'edat mitjana dels veïns de València és de 44,7 anys

En concret, el 52,5% són dones (419.905) i el 47,5%, homes (380.275). El grup més nombrós, per edat, és el que comprèn de 16 a 64 anys, amb 519.090 persones i una mitjana de 44,7 anys.

El 14,6% de la població és estrangera, mentre més de la meitat del total d'habitats (52,3%) compta amb el títol de Batxiller, formació professional de segon grau, detalla el consistori.

L'actualització de l'oficina d'Estadística, que té com a objectiu la producció i difusió d'informació de caràcter estadístic sobre la ciutat per a posar-la a la disposició de l'administració i de qualsevol altre organisme o ciutadà que la precise, també arreplega dades de l'atur i la contractació en la ciutat a l'agost de 2021, amb indicadors com les xifres d'aturats i contractats segons sexe i edat.

També està a l'abast de la ciutadania la informació sobre l'Índex de Preus al Consum (IPC), les afiliacions a la Seguretat Social i les dades de l'aeroport del mes passat.

Hi ha nous gràfics i esquemes que es presenten sota la denominació genèrica de panells interactius i arrepleguen informació, desglossada en apartats com els indicadors ODS (objectius de desenvolupament sostenible).

En l'apartat de la COVID-19, es renoven les dades sobre les incidències de setembre i agost de 2021 i la mobilitat. Aquest capítol es tanca amb un apèndix dedicat a la informació sociodemogràfica.

Finalment, amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, s'ofereixen dades com les 51.851.106 persones transportades per l'Empresa Municipal de Transports (EMT) o les 36.984.259 usuàries de Metrovalencia durant 2020.