Canales Rivera y su examante Cynthia Martínez comparten confidencias: "A lo mejor me apetece decirte cosas"

Los concursantes de Secret Story José Antonio Canales Rivera y la que fue su amante, Cynthia Martínez, han roto el silencio que mantenían entre ellos en el concurso y la tensión comienza a relajarse entre ellos.

El romance entre ambos fue el motivo de la ruptura del torero con su novia, Isabel Márquez Prado, con la que volvió más tarde para darse una segunda oportunidad.

Secret Story reunió a Canales y Cynthia y al principio no se dirigían la palabra. Ahora lo han hecho. "Te creías que íbamos a ser tu y yo los protagonistas", le decía en la casa Canales a su examante. "Ya vendrá, que yo te he puesto fino", respondía ella, la espera de que su relación y posterior intercambio de acusaciones salga al primer plano.

Ambos están en desacuerdo sobre si hablar en Secret Story de su romance o no. "Yo no quiero hablar del tema", apuntaba Canales, pero Cynthia opina que es "un tema del que se tiene que hablar".

"No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió, bastante sufrí. No merece la pena. A lo mejor me apetece decirte cosas que se van a quedar entre tú y yo", zanjaba el torero, dejando abierta la duda de qué serían esas cosas que diría.

El caso es que ambos se permiten ahora bromear y su convivencia está siendo más cordial de lo que ambos esperaban.