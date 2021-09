Bárbara Rey, a la persona que abusó de su hija, Sofía Cristo: "Lo vas a pagar. No habrá sitio en el que no te encuentre"

Este sábado, Bárbara Rey ocupó la primera silla del Deluxe. La exvedette acudió para comentar, entre otras cuestiones, cómo se encontraba tras la durísima curva secreta de la vida de su hija, Sofía Cristo.

Y es que, la participante de Secret Story confesó en una gala presentada por Carlos Sobera que habían abusado de ella cuando tenía 5 años, en la casa familiar de La Moraleja. Según dijo, prácticamente nadie lo sabía. Esto incluyó a su madre, presente en plató, que le pidió perdón por no haberse dado cuenta.

En su testimonio, Cristo se negó a dar el nombre de la persona que la había violado, aunque sí dijo que se trataba de alguien cercano y que el artífice no había sido su padre.

Al respecto, Bárbara Rey dijo en el Deluxe que quería saber el nombre de la persona y que se encontraba preparada para ello. Comentó que sabría quién fuera cuando Cristo saliera del concurso, algo para lo que no tenía prisa mientras ella se encontrara bien.

Sobre los abusos a menores, la artista lamentó que se dañara a los niños por su pureza y por su excelencia, y pidió que las personas que abusan de ellos paguen en proporción. Por último, lanzó un mensaje para quien abusara de Sofía Cristo muy contundente:

"Te juro por mi vida que, si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que no lo supiera en su momento, porque te habría matado. Si te encuentro, no te haré daño, pero pagaré las consecuencias. Seguro que se lo habrás hecho a muchos y quiero que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto", dijo, antes de emocionarse.