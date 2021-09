El aviso de José Luis Moreno a Gloria Serra en 'Equipo de Investigación': "Sería muy triste añadir otra querella"

Este viernes, Equipo de Investigación abordó la situación de José Luis Moreno y a los cargos a los que se enfrentaba el productor acusado de ser parte de una organización criminal.

El acusado no quiso hablar para el programa, por lo que Gloria Serra decidió intentarlo una vez más enviándole un audio por WhatsApp a su teléfono personal.

"Hola, querido José Luis, no quiero presionarte, sé que estás en una situación personal complicada y de ahí venía nuestra oferta para que puedas defender tu reputación o lo que tú consideres. De verdad, dale una vuelta", le dijo.

El productor respondió a la petición de la periodista mediante unas palabras que ha sido muy rotundas y sorprendentes.

"Tenía muy buena disposición en colaborar con vosotros hasta que dos o tres colaboradores y amigos me han llamado para decirme que lo que intentáis es que hablen mal de mí y que les preguntáis si les he pagado o no les he pagado. Es muy cansado", expresó.

"Lo que sí te diría, por favor, es que lo hagáis con un abogado porque son muchas las querellas que estoy poniendo, estoy harto del tema, y sería muy triste tener que añadir una. Un saludo y gracias por tus mensajes", concluyó.