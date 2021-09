La fotografía de Kiko Hernández y Carmen Borrego con la que entierran su hacha de guerra: "Mi nueva mejor amiga"

Kiko Hernández y Carmen Borrego mantenían una pésima relación desde hace varios años, algo que se ha manifestado constantemente en varios programas de Telecinco.

Sus discusiones y críticas le han llevado al colaborador a tener enfrentamientos con la propia Terelu, de quien es amiga personal, y con María Teresa Campos, para defenderla.

Sin embargo, desde que tuvieran que participar juntos en La última cena y que Carmen Borrego se convirtiera en colaboradora en Sálvame, ambos han comenzado a tener una mejor relación.

Este viernes, han enterrado el hacha de guerra de manera definitiva con la difusión de una fotografía juntos que no ha dejado indiferente a nadie al tacharles de ser "falsos".

Ellos han revelado el momento en el que su relación cambió por completo y fue tras el cumpleaños del colaborador.

"Hubo un día que Carmen Borrego me ganó. Me mandó un mensaje tan bonito que se me metió en el corazón y no lo saca ni Dios", ha confesado. Han decidido hacer público el mensaje en el que decía: "Siempre me has parecido genial, me has hecho daños, sí, pero siempre he sabido que hacías televisión. Si Kiko Hernández te ignora, no eres nadie".

El colaborador asegura que ya ha empezado a llamarle por su nombre en directo, aunque aún no le ha quitado el mote de "potota" en su agenda de contactos del teléfono.