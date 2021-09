Alcalde de Astillero denuncia "problemas de convivencia" por la ocupación de pisos en la calle Ballesta

Por su parte, el PRC ha hecho un llamamiento al regidor a convocar "lo antes posible" una comisión extraordinaria para explicar las medidas adoptadas para tratar de atajar el problema.

Según ha explicado el alcalde en una publicación del pasado martes en sus redes sociales , tras la quiebra de la empresa propietaria de todos los pisos de este bloque en cuestión, la SAREB se ha hecho con ellos.

Ha indicado que varios vecinos aún continúan como inquilinos al estar vigente el contrato de alquiler con la anterior empresa pero, según ha señalado, los numerosos pisos que han ido quedando vacios están siendo ocupados.

"La situación en la zona está siendo insostenible, con graves altercados y problemas de convivencia", ha reconocido el alcalde, que ha señalado que se trata de un conflicto "que escapa de las competencias del Ayuntamiento".

Pese a ello, ha señalado que desde el Ayuntamiento se lleva meses trabajando junto a la Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales, empresas de suministros y reuniéndose con los vecinos del bloque afectado.

"Nos vemos impotentes ya que, pese a las numerosas peticiones que hemos lanzado al SAREB, éste no mueve ficha, y si la empresa propietaria de los pisos no denuncia la ocupación o instala puertas antiocupa, las fuerzas del orden, con las leyes actuales, no pueden hacer nada", ha aseverado.

Por ello, ha anunciado que, "ante este grado de desesperación y la tensión vecinal que se está generando en la zona", formalmente ha solicitado ayuda e implicación para mediar con el SAREB al Gobierno de Cantabria y a la Delegación del Gobierno.

"Pronto esperamos poder dar buenas noticia y que esta situación mejore para todos", ha dicho.

EL PRC PIDE EXPLICACIONES AL ALCALDE

Por su parte, el PRC ha lamentado que el alcalde no haya informado a los grupos de este "grave problema" y se haya "limitado" a publicar un post en sus redes sociales para, según los regionalistas, "lavarse las manos ante una situación que provoca una gran alarma social".

Los regionalistas han reclamado en un comunicado a Fernández Soberón que convoque "lo más pronto posible" una comisión extraordinaria para explicar las medidas adoptadas para atajar el problema y dé cuenta de los trámites realizados y previstos ante las diferentes Administraciones Públicas, empresas de suministros y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También, han solicitado acceso al expediente administrativo donde se recoja "toda" la documentación y escritos relacionados con este problema.

Al hilo, han recordado que el alcalde regionalista de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, cortó el suministro de agua en un inmueble con el mismo problema.

Además, han señalado que el PRC ha defendido la necesidad de "la urgencia" de acabar con la ocupación ilegal de viviendas mediante la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de evitar situaciones como la que se está viviendo estos días en diferentes municipios de Cantabria.

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Astillero y exalcalde, Francisco Ortiz, ha afirmado que se debe "diferenciar, entre aquellos que ocupan una casa ilegalmente de aquellos que luchan por quedarse en sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos".

Ha defendido que el objetivo es que la normativa española esté en consonancia con la de otros países europeos y que España cuente con una tutela judicial rápida y en la que no prevalezca un derecho sobre otro, como son los derechos de propiedad y de vivienda.