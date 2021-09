El Fons Valencià per la Solidaritat acerca "la cultura de la paz" a los municipios valencianos

El Fons Valencià per la Solidaritat y la Diputación de València acercarán la "cultura de la paz" a los municipios valencianos a través de la segunda edición del proyecto 'València per la Pau', que se desarrollará durante el último cuatrimestre de 2021, y abarca diferentes actividades didácticas y de sensibilización, basadas en la Cultura de la Paz y la No Violencia.