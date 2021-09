Continúa la pelea entre Marta y Lester, más allá de 'La última tentación': "Sin mí no se come un colín televisivamente"

Marta y Lester se reencontraron frente a las cámaras de La última tentación este miércoles. Es la tercera vez que la expareja se enfrenta en televisión después de la segunda edición de La isla de las tentaciones y estar encerrados en Solos. No es sorpresa para ninguno de sus seguidores que con esta oportunidad aún no han conseguido reconciliarse.

La exconcursante de Gran Hermano ha usado su plataforma de mtmad para comentar todo lo visto en el primer capítulo de la nueva entrega y ha continuado criticando al que fuera su novio. "Ya lo sabéis, yo soy el asunto pendiente de Lester", ha comenzado el vídeo.

Sin pelos en la lengua, Marta ha hablado con mucha sinceridad sobre sus sentimientos hacia Lester y su pareja Patricia, con la que está concursando. "No hubieran tenido cabida en esta edición si yo no hubiera ido", ha asegurado. "Lester está ahí por mí y consecuentemente Patricia también. Creo que yo tengo más peso televisivo que ellos".

Consciente de las criticas que puede recibir cuando salgan a la luz los próximos capítulos, la canaria ha querido explicar de antemano a qué debe la mala relación que tenían en esos momentos.

Tras terminar su paso por Solos, parecía que por fin se habían reconciliado. Sin embargo, según Marta, cuando Lester se enteró de que ella también iría a República Dominicana volvió a criticarla por redes sociales para "calentarla".

"Yo llegué ya quemada a la isla porque un mes antes se dedicó a calentarme para que se me viera enfadada con él y lo consiguió", ha contado. "Lester sabe perfectamente cómo soy y sabe perfectamente cómo hacer que me vuelva loca porque aunque parece que es tonto, no es tonto".

"Él me provoco antes de ir a la isla para dejarme calentita y se lo montó para que pareciera que la que iba de mala era yo, ya estoy acostumbrada", le ha reprochado, dejando ver que se pueden esperar muchas peleas entre los dos en lo que queda de edición.

Aunque ella intentó tener una relación "cordial tirando a guay" cuando llegaron a la casa y se enteraron que tenían que convivir e incluso dormir juntos, "pasaron cosas muy heavys". Ha adelantado, además, que con Mayka también se podrán ver duros enfrentamientos: "Para mí es imperdonable todo lo que ha dicho y hecho, ya os iréis enterando".