Un jutjat ordena presó per a un entrenador de futbol d'Alacant de 22 anys acusat d'abusar d'un menor

La detenció es va produir dimarts passat arran de la denúncia de la mare de la víctima, qui va posar en coneixement de la Policia Nacional que l'acusat presumptament havia realitzat tocaments al menor en el domicili de l'encausat el cap de setmana passat.

Una vegada es va iniciar la investigació, els agents van realitzar un registre en el qual van descobrir nombrós contingut de caràcter pedòfil a l'ordinador de l'arrestat, de jugadors amb els quals havia compartit vestuari durant diverses temporades, segons han confirmat fonts coneixedores del cas.

Per la seua banda, les mateixes fonts han assegurat que el club ha oferit a la família els seus serveis jurídics i té previst personar-se com a acusació particular en una possible causa judicial contra l'acusat.