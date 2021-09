La UV celebra aquest dissabte els primers premis 'Activa Música' amb una marató gratuïta de concerts

El Centre Cultural La Nau acollirà a partir de les 20.30 hores l'actuació dels projectes guardonats durant una marató de sis concerts i d'una durada total aproximada de tres hores.

'Activa Música' està promogut pel Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València amb l'objectiu de fomentar i premiar les pràctiques i iniciatives musicals de la comunitat universitària, ha explicat la institució.

L'entrada als concerts serà gratuïta encara que amb inscripció prèvia. L'actuació dels primers tres grups 'Activa Música Clásica' es realitzarà en la Capella de la Sapiència entre les 20.30 i les 22.00 hores, mentre que Activa Música Rock se celebrarà entre les 22.00 i 23.30 hores en la Sala Matilde Salvador del centre.

La UV ha precisat que els sis grups seleccionats en aquesta edició destaquen per la varietat d'estils. El pop, el punk o el rock conviuran en una vetlada en la qual també sonarà la música clàssica.

Cada formació oferirà un programa aproximat de 20 minutos.Gentil Ánima obrirà 'Activa Música'. Aquest grup, integrat pels professors de la Facultat d'Economia i del Departament de Filologia Alemanya Berta Tubillejas i Hang Ferrer, destaca pel seu desig de compartir la seua passió per la lírica i la música clàssica dins del repertori de contratenor o castrato.

Aquest duo interpretarà 'Morgen', de Richard Strauss; 'A chloris', de Reynaldo Hahn; 'No por amor, no por tristeza', d'Antón García Abril; i 'Ridonami la calma', de Francesco Paolo Tosti.

A continuació, Mireia Lallart, Àngels Asens i Elena Font, estudiants del Grau de Magisteri en Educació Primària i d'Educació Social, presentaran el seu projecte, 'Jóvenes Promesas de la Música Clásica', amb l'objectiu és donar a conéixer joves talentosos de la música clàssica i oferir l'oportunitat de realitzar actuacions en un context professional per a visibilitzar la qualitat dels joves músics de la Comunitat Valenciana.

El repertori que interpretaran estarà format per 'Das Waldvöglein', Lachner (text de J.N. Vogel); 'Die Sterne', Viardot (text de A. Feth); i 'Nana', Falla (text popular andalús).

Així mateix, es comptarà amb Santa Cecilia, el nom artístic del doctorand en Biomedicina i Biotecnologia Javier Mancheño, un altre dels guardonats. En aquest cas s'oferirà un concert d'estil pop, però amb influències d'altres estils. Mancheño, que compon des dels 14 anys i toca la guitarra, interpretarà en quatre peces amb música, lletra i arranjaments propis: 'Semillas', 'Ícaro', 'El resto de la gente' i 'A la décima'.

A aquestes actuacions se sumarà un altre duo, Pequeño Mulo & Charlie Milf, una proposta musical d'estil lliure. Aquesta grupació està composta pel director de l'Observatori Cultural de la Universitat de València i professor de Sociologia Raúl Abeledo, veu, guitarra i harmònica, i el músic Carlos Espina, pianista. Tots dos interpretaran 'Las Falanges del Orden Negro', 'Resistencia al Pedaleo' i 'Sine Die', tots temes propis.

La nota electrònica en aquesta primera edició de premis la posarà Aina Palmer, un grup de música electrònica i punk integrat per Jordi Palau i Aina Monferrer. Aquesta última és professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, ha indicat la UV.

Aina Palmer aposta per l'electrònica en valencià amb acabats d'un minimalisme barroc i d'una espontaneïtat calculada que remeten al trap i al punk, però que beuen de Bach i de Satie, ha agregat la institució acadèmica. La seua proposta per al concert inclourà 'Els ungles', 'Apuntala'm', 'Fènix', 'Pantomima' i 'Mareta'.

VERSIONS PRÒPIES

Finalment, Braskabrass tancarà la nit amb les seues versions pròpies de cançons contemporànies de pop i rock, amb un color musical i sonoritat inspirada en les bandes de música tradicionals valencianes.

Aquest grup està integrat per Sergi Galiana Aguilar (saxofon alt), estudiant del Grau de Matemàtiques, Xavier Galiana Aguilar (trombó) alumne del Master de Secundària, Carlos Estrelles Hernandis (trompeta) cursant el Grau de Física, Carles Ripoll Torres (saxofon tenor) estudiant de Psicologia, Enrique Muñoz Romans (bateria) i Esteban Gil Rebull (tuba), i interpretaran 'Everybody' (Dennis Pop, Max Martin), 'Chandelier' (Sia Furler i Jesse Shatkin), 'Mix Twenty One Pilots: Stressed out-Heathens' (Tyler Joseph) i 'The House of the Rising Sun' (Tradicional).