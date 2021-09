Paula Echevarría se sincera con India Martínez: "Me está contando volver a mi yo de antes de Miki"

Lejos han quedado las vacaciones que Paula Echevarría ha vivido acompañada de su pareja, Miguel Torres, y su hijo en común, el pequeño Miki. Así, después de disfrutar de un merecido descanso con un pie en Marbella y otro en Asturias, la actriz ha retomado la rutina centrándose en su segunda maternidad.

Así lo ha dejado ver al sincerarse ante India Martínez, con quien mantiene una excelente relación. En concreto, la actriz se ha dirigido a ella comentándole en un post donde recordaba que, durante el confinamiento, aumentó de peso, y desde entonces trabaja duro para recuperar la figura.

La artista ha admitido que quiere "volver a estar en forma, ágil y fuerte", una confesión a la que ha reaccionado su amiga: "No hables de retos. Mi reto se llama Miki y no veas lo que me está constando volver a mi yo de antes".

La autora de Corazón hambriento a agradecido el gesto de Echevarría. "Tiene muchísimo más mérito el tuyo, amiga. Pero verás que lo consigues, más estupenda no puedes estar", le ha respondido.

Lo cierto es que, tras traer al mundo a su segundo hijo el 11 de abril, la asturiana saca mucho tiempo para prestarle atención a su hijo. Además, sin proyectos profesionales por el momento (por lo menos, que haya hecho públicos), también aprovecha para disfrutar de Daniela, de doce años, fruto de su pasada relación con David Bustamante.

Por otro lado, la intérprete también se pasa muy a menudo por Instagram, red social en la que acumula una creciente comunidad de seguidores, y donde suele contar cómo se encuentra o publicar sus outfits favoritos. Una muestra de ello es la última publicación que ha compartido, en la que viste un look otoñal.