El Certamen de Bandes de la Diputació de València es trasllada a Les Arts

Un sorteig celebrat aquest dimarts en el saló de plens de la Diputació ha determinat l'ordre de participació de les bandes, en un acte en el qual es van exposar els canvis en el certamen després del parèntesi del passat any causat per la Covid-19, segons ha informat la corporació provincial.

A causa de les dificultats de les bandes amb major nombre de músics per a presentar-se a aquest tipus de certàmens pels protocols de seguretat enfront de la pandèmia, finalment seran huit les societats musicals que concursaran en les seccions segona, tercera i quarta, quedant la Societat Artístic Musical La Vall de Càrcer com a reserva per a 2022 en la secció tercera.

En la secció segona competiran la Societat Musical Santa Cecilia de Xelva, que actuarà en primer lloc, i la Societat Protectora Musical La Lira d'Alfarp, que ho farà a continuació amb el Mare Nostrum de Miguel Asins com a obra d'obligada interpretació.

La Diputació concedirà a aquestes bandes 4.000 euros en concepte de participació i altres 3.000 euros si aconsegueixen la menció d'honor per part d'un jurat que, també per primera vegada, no comptarà amb cap representant institucional.

Aquesta és una de les novetats al costat de la localització i el model de puntuació, que pretén adaptar-se als estàndards europeus ampliant els criteris de baremació de 4 a 10 perquè les puntuacions siguen més objectives i precises. En la mateixa línia de millora artística, el jurat podrà tindre caràcter internacional i serà triat entre professionals de reconegut prestigi en el camp de la música.

La secció tercera comptarà amb la participació de la Societat Musical La Tropical de Benigànim, que obrirà el concurs seguida de l'Agrupació Musical Santa Cecilia d'Ador i l'Agrupació Musical Carrefa Fuente de San Luis, que actuarà en últim lloc. Aquestes bandes rebran 3.500 euros en concepte de participació i 2.500 euros si aconseguixen la menció d'honor, i hauran d'interpretar obligatòriament La Festa de les Falles de Ferrer Ferran.

Finalment, la secció quarta del Certamen de Bandes de la Diputació estarà composta per societats de la capital i les seues pedanies, que rebran 2.500 euros per participar i 2.100 si obtenen el premi del jurat. La Societat Amics de la Música de Benifaraig actuarà en primer lloc, seguida de la Societat Instructiu Musical El Palmar i la Banda Jove de l'Agrupació Musical Santa Cecilia del Grau. Totes elles tenen com obra obligada els Versos del Alba de Julio Domingo.

El responsable provincial de Bandes, Jordi Mayor, ha destacat que "és una satisfacció reprendre el certamen després de la interrupció a conseqüència de la pandèmia, que ha tingut un fort impacte en les societats musicals amb greus problemes per a mantindre la seua activitat sociocultural". En eixe sentit, ha reivindicat "la capacitat de resiliència i adaptació de les bandes de música valencianes".