La Diputació publica les bases per al lloc de coordinació artística del Teatre Escalante

La plaça serà coberta pel sistema de lliure designació entre el funcionariat -exceptuant el sanitari- de tota l'Administració Pública, segons ha precisat la corporació provincial en un comunicat.

Amb tal objectiu es formarà una comissió que avaluarà els perfils de les candidates i candidats, atenent a criteris ajustats al lloc de treball. Com arrepleguen les bases, es valorarà la "formació acadèmica i cursos específics en qualsevol de les modalitats de gestió cultural, incloent les arts escèniques en general i l'art dramàtic en particular".

Així, s'atendrà a l'experiència, formació i preparació dels i les aspirants en l'àmbit de les arts escèniques, contemplant múltiples vessants, com la creació, direcció, pràctica escènica o producció executiva, entre unes altres.

La persona triada per al lloc tindrà la funció principal de dirigir l'Escalante, seleccionant les propostes per a la producció pròpia i la programació de produccions externes. També s'ocuparà de l'Escola Teatral Escalante i les gires provincials de les produccions pròpies, i coordinarà la programació del Teatre Principal en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura.

Els aspirants hauran de presentar tota la seua documentació, amb el seu bagatge professional, i adjuntaran una breu memòria sobre com organitzar el servei que li serà encomanat. Disposaran per a açò de deu dies hàbils a partir de la publicació en el BOE. Després la comissió, formada per huit vocals i una presidència, examinarà tots els perfils i proposarà un candidat o candidata, motivant l'elecció.