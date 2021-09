L'Ajuntament de València espera informes tècnics per a saber quan acabaran les obres de la Reina

Així ho ha explicat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, abans de visitar les obres al costat de l'alcalde, Joan Ribó; el director de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), Joan Groizard, i la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen, qui ha destacat el projecte com un exemple a seguir a Espanya.

A principis d'agost es va autoritzar la modificació del projecte iniciat a l'abril en sorgir dos problemes respecte a la previsió inicial: l'aparició de restes arqueològiques i l'erosió de la cobertura de l'aparcament subterrani de la plaça. Açò es va realitzar "ràpidament" per a no paralitzar els treballs durant el mes passat.

Ara està pendent l'aprovació definitiva de la modificació del projecte, la qual cosa comporta una sèrie de tràmits legals i tècnics. "L'obra va en la marxa en la qual ha d'anar", ha garantit Grezzi als periodistes, a més d'assegurar que es farà "el que diguen els tècnics".

L'alcalde, en la mateixa línia, ha posat l'accent que les restes arqueològiques localitzades durant el procés d'alçament del sòl "per descomptat" es controlaran i respectaran, a més de recordar que aquesta plaça està situada "quasi al centre d'on va nàixer la ciutat".

Per la seua banda, la secretària d'Estat ha posat en valor aquest projecte "molt participatiu" amb veïns i comerciants i ha recordat que va en la línia de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada al maig, per la qual cosa ha convidat a altres municipis al fet que ho prenguen com a exemple.

També ha celebrat la recent ordenança municipal de València per a fomentar l'autoconsum i evitar barreres administratives i ha avançat que aquest dijous presentarà a la localitat de Crevillent una nova línia de comunitats energètiques de l'IDAE.

Aquesta entitat pública, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, va concedir més de 3,3 milions d'euros en ajudes per a la peatonalització de la Plaça de la Reina, una xifra que s'eleva fins a nou milions en les ajudes destinades al conjunt de projectes en execució a València.