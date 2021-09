El Palacio de Congresos de la Castellana iniciará su reforma en 2023 para acoger la sede mundial del turismo

Los vecinos de Bernabéu volverán a convivir con las máquinas de construcción. Casi al tiempo en que los obreros darán por terminados los trabajos del nuevo estadio de fútbol será cuando arranquen las obras del Palacio de Congresos ubicado, también, en Castellana. Tal y como ha anunciado esta mañana la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el emblemático edificio cuya fachada diseñó Joan Miró y cuyas puertas permanecen cerradas desde 2012 albergará la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Eso sí, "más moderno y funcional" con respecto al actual ubicado a unos metros.

El próximo año se adjudicará la licitación del contrato de remodelación del edificio para poder arrancar las obras "a principios del año siguiente" y, así, poder finalizarlas a partir de 2024. El edificio destinado a la sede, tiene una superficie construida total de casi 8.000m2; consta de un sótano para instalaciones y aparcamiento con capacidad para más de 30 coches, entreplanta, que alberga la cafetería y una sala de exposiciones polivalente, y tres plantas para oficinas, despachos y salas de reuniones, incluyendo un auditorio de más de 500 m2 con cabinas de traducción.

La reapertura de este Palacio de Congresos y Exposiciones es- en palabras del alcalde- una cuestión muy importante para Madrid, dado que tiene una "ubicación privilegiada, que es un atractivo para el turismo de negocios, congresos y ferias de primer orden", ha valorado José Luis Martínez-Almeida.

Para el Gobierno el objetivo principal de esta reforma es "dar un impulso a su compromiso con la OMT" y crear una sede acorde con el papel que la organización está llamada a desempeñar en el impulso de un turismo sostenible, digital, seguro e inclusivo", ha indicado la ministra Reyes Maroto durante su visita.

No obstante, continúan los rumores de que Arabia Saudí está interesado en acoger la sede de la OMT. Esto ocurriría en la asamblea general que se celebrará en octubre en Marruecos. Tanto fuentes del Ayuntamiento como del Gobierno central niegan esta tesis.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares han descartado el traslado de la sede la Organización Mundial del Turismo. Se trata del único organismo de la ONU afincado en España desde 1975.

Tal y como ha defendido Albares, si hubiera una petición para mudar la sede "no sería solamente un desafío al país sede, sino al sistema mundial y al equilibrio de Naciones Unidas". "Las sedes de los organismos internacionales no se situaron en su momento de manera caprichosa. Responden a una realidad, a países especialmente comprometidos con el tema de esa sede. No se pueden trasladar como si fueran franquicias de una tienda o equipos de béisbol. Tiene un sentido", ha explicado el ministro.