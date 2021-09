El Patronat de Turisme presenta el pla de sostenibilitat turística per valor de 5,2 milions d'euros

Amb aquest projecte es pretén accedir als fons "Next Generation", dels quals la Comunitat Valenciana ja té assignats, per a 2021, més de 864 milions d'euros procedents del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, tal com ha explicat el consistori en un comunicat.

El Pla té com a objectiu principal l'aportació de valor al conjunt de la destinació des de la perspectiva de la digitalització, la sostenibilitat amb actuacions d'intel·ligència turística i la projecció que estiguen a disposició, no només de les administracions públiques, sinó també al servici del conjunt del sector turístic local.

"L'objectiu d'aquests fons és ajudar la transformació del municipi com a destinació turística intel·ligent, on a més, implica actuacions en l'àmbit de la sostenibilitat, accessibilitat, digitalització, innovació, mobilitat i eficiència energètica", ha dit Sánchez.

Així, ha qualificat el projecte com un pla "molt ambiciós" que farà d'Alacant "una ciutat turística plenament integrada en el segle XXI".

En concret, aquest Pla de Sostenibilitat Turística, realitzat en col·laboració públic-privada, consta de 14 actuacions i estan emmarcades dins dels 4 eixos programàtics dels fons europeus.

Respecte als eixos, un d'ells serà el denominat transició verda i constarà d'una restauració paisatgística, a més d'una adequació dels accessos al castell de Santa Bàrbara.

També es realitzaran actuacions d'eficiència energètica, en un segon eix, on es proposa una il·luminació sostenible, punts de recarrega per a cotxes elèctrics i una oficina turística virtual.

D'altra banda, la transformació digital abastarà el monitoratge online, senyalística intel·ligent, 'Smart Data' Turístic i un centre de digitalització per a pimes turístiques.

I, finalment, el quart eix referit a la competitivitat, inclou un pla director BIC i un Museu-Castillo intel·ligent, tot açò comptant amb la participació ciutadana.

A la presentació han acudit els representants d'APHA, ALROA, ARA, ABATUR, Cambra de comerç, Associació de Turisme Esportiu Costa Blanca i APHEA.