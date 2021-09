El programa culinario holandés 'Heart of the Mediterranean' graba durante la primera semana de septiembre en Mallorca

'The heart of the Mediterranean', un programa culinario que se emitirá en la principal cadena de televisión de Países Bajos, ha rodado durante la primera semana de septiembre en distintos escenarios de Mallorca, como son el Mercat del Olivar, el Fornet de la Soca o distintos municipios de la isla, dando a conocer su producto local.