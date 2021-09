El PP alerta que els problemes d'inseguretat s'estenen a Benicalap amb baralles i desordes públics

Els regidors del PP Carlos Mundina i Santiago Ballester es van reunir aquest dilluns a la nit amb els representants de l'associació de veïns de Benicalap per a conéixer 'in situ' la situació que viuen els residents en aquest barri de la ciutat de València i han criticat que l'alcalde, Joan Ribó, es reunira amb veïns d'Orriols però sense donar-los "cap solució als seus problemes".

"Són urgents les actuacions en tots els barris", sostenen des del PP. Ballester ha criticat que "la situació d'inseguretat i falta d'ordre públic s'estén ja per tota la ciutat mentre el Govern de Ribó i PSOE segueix mirant cap al passat" i ha demanat que s'actue per a evitar que la situació "vaja a més, ja que s'estan vivint escenes aquests dies en la zona molt preocupants com l'agressió que va patir el propietari d'una de les cafeteries de Benicalap".

Al seu juí, "la falta de Policia als carrers és un dels factors determinants de la situació que es viu en molts barris de la ciutat". "El PP ja ha presentat una moció al ple per a exigir l'engegada d'un pla de xoc urgent per a atallar l'alarmant clima d'inseguretat que es viu en molts barris de la ciutat que passa per incrementar els efectius de Policia Local i coordinar-se amb la Forces i Cossos de Seguretat", ha assenyalat.

En la moció també es demana a l'alcalde Ribó la dimissió del regidor de Policia, Aaron Cano, "per ser incapaç de donar solució als problemes d'inseguretat que viuen els veïns de València en molts dels barris, mentre la plantilla de la Policia Local té prop de 200 agents menys que quan governava el PP, i segueixen paralitzades les oposicions de 2020".