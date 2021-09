La Generalitat presenta els fons Next Generation projectes per més de 60 milions per a la conservació de L'Albufera

La decisió, que s'adopta després d'un ampli procés participatiu, ha tingut lloc en una reunió presidida per la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, i la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica, Paula Tuzón. A la trobada ha assistit també el vicealcalde de València, Sergi Campillo i representants dels col·lectius implicats en la gestió del parc natural, sindicats agraris, regants, ecologistes i ambientalistas, entre uns altres.

Els projectes seleccionats, per un import superior als 60 milions d'euros, se centren en la restauració d'ullals -els brolladors naturals que circumden el llac-, la recuperació de les motas, l'adquisició i restauració de tancats i la restauració de l'orla de vegetació helofítica del llac, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"Els projectes es complementen i repercuteixen uns en uns altres d'acord a la interconnexió de tots els ecosistemes aquàtics en el Parc i la seua comunicació amb el mar", ha explicat la consellera.Entre les actuacions prioritàries s'inclou també la restauració de séquies i barrancs. El bon estat de les lleres i canals és indispensable per a la gestió i conducció de les demandades aportacions del Turia i sobretot del Xúquer, que millorarien significativament la qualitat de l'aigua de l'aiguamoll.

Per la seua banda, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha agraït a la Conselleria l'elaboració de "un bon portofoli de projectes susceptibles de ser finançats amb els fons Next Generation. Des de l'Ajuntament i el servei municipal de Devesa-Albufera s'ha fet un esforç molt important per presentar projectes preliminars perquè la Conselleria elaborara el portfoli que es presentarà al Govern per a millorar la gestió del parc natural amb fons europeus", ha dit Campillo.