La Generalitat assumeix la tutela dels tres fills de la víctima del crim masclista de la Vila Joiosa

La Generalitat Valenciana ha assumit la tutela dels tres fills de la dona assassinada suposadament per la seua parella en La Vila Joisa (Alacant), un home que es va suïcidar sobre les 10.30 hores d'aquest dilluns. Els tres menors, de moment, es mantenen a càrrec de la família extensa -amb la qual tenen vincles de sang- mentre s'estudia la seua situació, segons han confirmat fonts de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i la subdelegada a Alacant, Araceli Poblador, han confirmat que no hi havia denúncies per maltractaments en el sistema Viogen ni tampoc constava cap informació en l'Ajuntament. La víctima, de 40 anys, va morir degollada mentre que el presumpte autor dels fets, de 52, va morir en llançar-se al buit per un pont.

Així ho han confirmat en atenció als mitjans en les concentracions celebrades a València i La Vila Joiosa per a condemnar en silenci aquest últim crim masclista, i que han sigut secundades a les portes d'altres ajuntaments i institucions de la Comunitat Valenciana. No obstant això, la delegada del Govern ha recalcat que el fet que no hi haja constància de denúncies prèvies "no vol dir que no fora una dona maltractada" ja que, a vegades, les víctimes tarden molt temps a denunciar.

No els van arreplegar en el col·legi

Calero ha detallat que, inicialment, es va començar a investigar el suïcidi d'un home. Més tard, el col·legi dels menors va denunciar que no havien anat a arreplegar-los, la qual cosa va portar a donar la "veu d'alarma". En arribar a la vivenda dels xiquets, els agents van trobar a la mare assassinada, en un crim en el qual la Delegació del Govern de Violència de Gènere ja ha confirmat que es tracta d'un cas de violència masclista.

L'Ajuntament de la Vila ha decretat tres dies de dol oficial des d'aquest dimarts, jornades en les quals les banderes dels edificis municipals onejaran a mitja asta en senyal de dol.

L'alcalde, Andrés Verdú, ha explicat que la família rebia suport dels serveis socials i ha apuntat que els menors es troben "protegits" i que des del consistori estan parlant amb la família per a "aconseguir el millor futur per a ells".

Sobre les 10.30 hores d'aquest dilluns, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís d'un possible suïcidi des del pont de la línia del TRAM que creua el riu Amadorio. Fins al lloc ha acudit una unitat del SAMU que ha confirmat la defunció de l'home.

Hores després, la Guàrdia Civil va sol·licitar la intervenció del CICU per a assistir a una dona en la seua vivenda, esposa de l'anterior, i un equip mèdic va confirmar la seua defunció per arma blanca.