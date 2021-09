Vox condiciona su apoyo al administrador provisional de Telemadrid a un recorte de su presupuesto

La ratificación en la Asamblea de Madrid del administrador provisional de Telemadrid, nombrado unilateralmente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de julio, está próxima y se antoja complicada. El PP necesita los votos de Vox para sacar adelante en segunda votación (se exige la mayoría absoluta de 69 escaños) la designación de José Antonio Sánchez, pero el grupo que lidera Rocío Monasterio no quiere extender un cheque en blanco por este apoyo.

Vox condiciona el 'sí' a Sánchez a una reducción "drástica" del presupuesto de la cadena, que roza los 75 millones de euros, y la garantía de que la corporación pública madrileña es "objetiva". Así lo ha expresado este martes el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Henríquez de Luna ha asegurado que Vox no está en los "nombres" de administradores y ha sintetizado: no importa "quién", lo relevante es "qué" se va a hacer en Telemadrid. que ha avisado este martes a la Comunidad de Madrid de que si no reducen el presupuesto en Telemadrid no apoyarán que se ratifique al nuevo administrador provisional de la cadena, José Antonio Sánchez, a quien consideran "un profesional de reconocido prestigio".

"Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no nos garantiza la objetividad de Telemadrid y una reducción drástica de su coste para los contribuyentes, nuestro voto no será favorable, más allá de nombres", ha insistido el portavoz adjunto de Vox.

Henríquez de Luna ha recordado que la postura de la formación a la que pertenece es directamente la clausura de la corporación, pero como en este punto no hay encuentro posible con el Gobierno autonómico, quieren que a cambio se acometa la reducción de su presupuesto. "Si no se hace eso nuestro voto no sería favorable", ha aseverado.

Minutos después de la comparecencia de Henríquez de Luna ha sido el turno del portavoz del PP, Alfonso Serrano. Preguntado por las exigencias de su socio de investidura, el diputado popular ha asegurado que confían en ser capaces de convencer a Vox para que apoye la ratificación de Sánchez porque creen que pueden llegar a un acuerdo sobre "ajustes" en el presupuestos y ser "austeros" en el presupuesto general de la cadena.