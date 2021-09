Aragonès se harta y deja fuera a Junts de la mesa de diálogo hasta que propongan nombres de miembros del Govern

Tras la crisis de Govern por la composición de la delegación catalana en la mesa de diálogo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que solo podemos afrontar la mesa de diálogo si "desde Cataluña vamos a la una" y ha reclamado "lealtad" a Junts: "Pido lealtad a la figura del presidente de la Generalitat", ha dicho.

Visiblemente indignado, Aragonès ha confirmado que la reunión de la mesa de diálogo "se celebrará" este miércoles. Y en este sentido ha argumentado que "hemos conseguido que el presidente del Gobierno esté presente. Den por seguro que la mesa de celebrará y que se hablará de referéndum, de autodeterminación y de amnistía".

En cuanto a la composición de la delegación catalana, el presidente de la Generalitat ha explicado que, por el momento, solo incluye a miembros del Govern de ERC: la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el de Empresa i Treball, Roger Torrent. Y ha pedido a Junts que haga llegar "los nombres de los miembros del Govern" de su partido que asistirán a la reunión.

Para Aragonès, "no es aceptable que conozca a través de los medios de comunicación" la propuesta de nombres de Junts. Y ha mostrado su hartazgo al advertir de que "a la reunión de la mesa de negociación solo acudirán miembros del Govern". En este sentido, les ha emplazado a que "hagan llegar los nombres de Junts" y que tienen de plazo hasta este miércoles para hacerlos llegar: "La puerta continúa abierta".

Aragonès ha comparecido en una rueda de prensa de urgencia tras la última crisis entre los socios de Govern de Junts y de ERC a causa de los nombres que han propuesto los de Puigdemont para asistir a la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern.

Un fuego que, lejos de apagarse, parece que sigue vivo ya que al mismo tiempo que comparecía el presidente Aragonès, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha contestado desde su cuenta de Twitter recordando que uno de los puntos del acuerdo de Govern entre ERC y Junts es que la composición de la mesa de diálogo debe "reflejar la pluralidad del proyecto independentista".

“La delegació serà escollida per consens i nomenada pel Govern amb voluntat que representi la pluralitat del projecte independentista i té la voluntat de representar i defensi els grans consensos a favor de l’Autodeterminació i l’Amnistia de la majoria del 80% de la ciutadania” — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) September 14, 2021

La ejecutiva de JxCat mantiene de momento a sus representantes en la mesa de diálogo: el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el secretario general y el vicepresidente del partido, Jordi Sànchez y Jordi Turull (estos dos últimos, presos del 'procés' que fueron indultados en junio por el Gobierno); y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ni Sànchez, ni Turull ni Nogueras son miembros del Govern y por ello un molesto president Aragonès ha recordado que "los miembros que han de formar parte de la delegación catalana han de ser miembros del Govern, porque esa es nuestra fuerza". Y ha afirmado que "no es un veto a nombres, pero deben ser miembros del Govern."

El Gobierno no habría aceptado a personas que no fueran del Govern



La respuesta del Gobierno ha sido clara, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recalcado que la mesa de diálogo que se abre este miércoles con presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar formada exclusivamente por miembros del Ejecutivo y de la Generalitat, de acuerdo con la decisión del presidente catalán, Pere Aragonès.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Política Territorial, ha expresado su respeto a la decisión de Aragonès de no aceptar en este foro a integrantes que no formen parte del Govern, como pretendía JxCAT, y ha asegurado que no habría aceptado a personas ajenas al Gobierno catalán: "Siempre el marco ha sido el de delegaciones de trabajo de ambos Gobiernos; no hemos contemplado otro marco", ha señalado la ministra.

Ha revelado que el encuentro que se celebra mañana miércoles en Barcelona comenzará con una reunión bilateral entre Sánchez y Aragonès en el despacho del presidente catalán, a la que seguirá la entrevista con los demás integrantes de la Mesa, en el caso del Ejecutivo central coordinados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.