Ayuntamiento de Bilbao reservará en el Parque de Doña Casilda un espacio de memoria a todas las víctimas de la Covid-19

En su intervención en el pleno extraordinario de este jueves sobre el Estado de la ciudad, Aburto, ha asegurado que la pandemia de la Covid-19 ha marcado el ecuador de su mandato y ha enviado, en nombre de toda la corporación, "un fuerte abrazo a todas las familias de Bilbao que han padecido y padecen la enfermedad, especialmente, a aquellas que han perdido un ser querido". "Pérdidas irrecuperables, momentos duros y difíciles, pero que quedarán por siempre en nuestra memoria", ha asegurado.

Por ello, ha anunciado que, en las próximas semanas, el Ayuntamiento de Bilbao reservará un espacio de Memoria a todas las víctimas del coronavirus en el Parque de Doña Casilda.

Una placa junto a una Sequoia semprevirens se convertirá "en centro de homenaje y de recuerdo de Bilbao a quienes nos han sido arrebatados por este maldito virus", ha explicado.

Asimismo, el alcalde ha agradecido "la gran labor profesional que ha realizado y sigue realizando todo el cuerpo sanitario vasco, sin resquicios", así como a otros cuerpos profesionales.

"Desde el primer momento, siempre en la brecha, pasando momentos angustiosos, ofreciendo su propia vida por ayudar y por salvar las de los demás", ha destacado, para adelantar que el Ayuntamiento, en las próximas semanas, va a iniciar los trámites para dedicar, en homenaje y agradecimiento a los profesionales sanitarios, un espacio en la ciudad que llevará su nombre.

El lugar será la plaza donde se ubica la Intermodal de Bilbao por su cercanía al Hospital de Basurto y a diversos centros sanitarios públicos y privados, y por ser un lugar céntrico y de entrada a Bilbao para muchos miles de personas.

También ha trasladado su agradecimiento a todo el personal municipal que han desempeñado "una labor esencial al servicio de la ciudadanía en todos estos meses", y, por extensión, a toda la Corporación Municipal.

"Los 28 concejales y concejalas de los grupos del PP, Podemos, EH Bildu, PSE y PNV que habéis sumado fuerzas con este alcalde y hemos formado una piña trabajando sin descanso por el bien de nuestra ciudad y de las personas que aquí vivimos y trabajamos", ha remarcado, para apuntar que "esfuerzo y trabajo en común debe ser nuestro camino" e instar a los grupos municipales a seguir ese camino "desde ya para los retos que tenemos en el futuro".

Tras asegurar que la corporación bilbaína ha sido "un ejemplo en la política institucional" y destacar los acuerdos y coordinación para "temas tan complicados como las necesidades de la pandemia y las posibles ayudas o soluciones para la misma", ha señalado que han actuado con "un objetivo común y la ciudadanía nos lo ha agradecido".

"Yo, que siempre he defendido la gestión política, la naturaleza del servicio público de los y las que estamos en la cosa pública, que rechazo las generalidades y los ataques sin piedad contra la clase política, puedo reconocer con orgullo que el Ayuntamiento de Bilbao ha sido una casa común, donde dejando todos pelos en la gatera, hemos conseguido que la oposición se convierta en colaboración y que el gobierno municipal se sienta respaldado en sus acciones, mejorándolas con aportaciones de todos los grupos", ha manifestado.

"DOS AÑOS DUROS"

Aburto, que también ha hecho balance de "dos años duros, en lo profesional, trabajando sin descanso por nuestra ciudad, arropado siempre por un gran equipo" y "en lo personal, atacado por el virus con la pérdida de un familiar y de varios amigos y familiares de compañeros" y "atacado también por una operación de cadera y, sobre todo, de un inesperado tumor cancerígeno que, hoy por hoy, está controlado", ha agradecido el apoyo recibido.

Tras asegurar que hoy está "con más fuerzas que nunca, con ilusión y grandes ganas de trabajo", Aburto ha recordado como muchas veces ha dicho que "criticar al alcalde para hacer daño a la ciudad no es el camino" y ha precisado que, cuando reivindica la política y a los que se dedican a lo público, también quiere lanzar un mensaje "a esos pequeños grupos que todavía muestran comportamientos incívicos, insolidarios, y más aún a los que lo hacen en situación de pandemia".

"A quienes manchan y empapelan nuestras calles, ensuciándolas sin sentido y sin respeto alguno a sus conciudadanos y a quienes después tienen que ir a limpiarlo A quienes agreden a los diferentes solo por el hecho de serlo. Ahí me van a tener siempre en contra", ha advertido, para reivindica "respeto y dignidad para todos y todas, sea cual sea su condición social, religiosa o su identidad sexual especialmente mi apoyo a las víctimas de la violencia machista u homófoba".

"A quienes crean que criticando al alcalde vamos a dar un paso atrás, que sepan que me hacen dar dos pasos hacia adelante. Ni los 'Aburto, lotu zure txakurrak' queriendo denigrar a los grandes profesionales con los que cuenta nuestro cuerpo de la Policía Municipal, ni los 'Aburto, Lapurra. Beti berandu' cuando se invierten fuertes sumas de dinero y se realiza una obra de mejora en un barrio, ni los 'Aburto, muérete' cuando estaba recién operado, no me gustan, creo que están de más y creo que es tiempo de recuperar y poner en marcha la regeneración de los Valores intrínsecos de esta Villa", ha subrayado.

También ha dicho que "más allá de lo personal, los que sobran aquí son todos los que se saltan las normas sociales, humanas y de convivencia".