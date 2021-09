Cvirus.- Marzà diu que el curs escolar s'ha iniciat bé, amb menys alumnes i més professors, però demana "prudència"

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assegurat aquest dilluns que el curs escolar s'ha iniciat bé a la Comunitat Valenciana, amb menys alumnes i més professors, encara que ha demanat "prudència", doncs -segons ha dit- "la pandèmia encara està ací".

Marzà ha realitzat un balenç de l'inici de curs durant la roda de premsa que ha oferit al costat del delegat territorial de l'IVC, Alfonso Ribes, per a presentar la nova programació de l'Institut Valencià de Cultura a Castelló.

Així, ha assegurat que s'ha iniciat el curs amb mesures reforçades, i ha recordat que a la Comunitat Valenciana hi ha 5.042 professors més que en les plantilles habituals "per a reforçar els espais no només en seguretat, sinó sobretot en acompanyament educatiu i reforç psicològic-emocional". Ha destacat que només a la ciutat de Castelló hi ha 191 professors més que en un curs prepandèmic.

A més, el conseller ha subratllat que hi ha hagut 39,6 milions d'euros de reforç en inversions per a millorar la seguretat als centres educatius. Així mateix, ha recordat que els xiquets majors de 12 anys han començat el curs amb la primera pauta injectada i s'està a punt d'acabar amb la segona pauta.

"El curs s'ha iniciat bé, amb més recursos que mai, amb menys alumnes i més professors, per tant amb una millor atenció, i les primeres jornades han anat dins de la normalitat que tenim tots en una situació pandémica, encara que seguim demanant prudència perquè la pandèmia encara està ací", ha ressaltat Marzà.

El conseller ha explicat que, de moment, no hi ha cap afectació del virus destacada en els centres. "Estem satisfets que de moment les mesures estan funcionant, però no podem relaxar-nos i hem de ser molt escrupolosos en el compliment dels protocols", ha afegit.

INFERMERA ESCOLAR

Preguntat per com està la implantació de la figura de la infermera escolar en els centres educatius, Marzà ha afirmat que "com més professionals hi haja als centres educatius, molt millor". No obstant açò, ha recordat que els professionals d'infermeria depenen de la Conselleria de Sanitat i aquest "sempre diu que necessiten reforços en els espais de salut i que el personal d'infermeria té més impacte en la salut pública treballant on està ara que no només als centres educatius".