Román Rodríguez tacha de "barbaridad" y "sin sentido" la eliminación de los exámenes de recuperación en secundaria

En una visita al instituto IES Campo de San Alberto de Noia, Rodríguez ha rechazado plenamente la iniciativa del Ejecutivo estatal, ya que "consolida el decreto del aprobado general con los consiguientes efectos negativos y perversos" en el sistema educativo, "tanto en la perspectiva política como en la técnica".

Así, el conselleiro ha asegurado que esta medida "desincentiva la actividad docente y el esfuerzo de los estudiantes, con lo que baja el nivel de preparación do alumnado y se crea desigualdad". "Se engaña así a los niños, sin una formación básica que va a ir en su contra", ha lamentado el titular de Educación.

En este sentido, Román Rodríguez ha hecho especial hincapié en los efectos académicos de la propuesta que "pone en riesgo el futuro de los jóvenes, porque no es lo mismo estudiar que no estudiar o aprobar que no aprobar".

Desde el punto de vista técnico, el representante de la Xunta ha advertido del "caos organizativo" en los centros porque este curso "los alumnos están estudiando con los currículums de la ley anterior y ahora quieren que sean evaluados con los criterios de la norma nueva".

Román Rodriguez ha afirmado además que el Ejecutivo autonómico empleará "todas las herramientas jurídicas" para defender "uno de los mejores sistemas educativos de Europa". Es por este motivo que el conselleiro de Educación ha avanzado que dirigirá una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para pedirle que "en la medida de lo posible, no caiga en los errores de su antecesora".

En ella, el responsable del departamento de la Xunta explicará que esta medida puede trasladar "un mensaje muy peligroso" a la sociedad y a las fururas generaciones, "que puede llevar a un país de aprobado general donde todo de igual". "Si se traslada esto a los niños y adolescentes, en la etapa en la que maduran, las consecuencias pueden ser perjudiciales para todos", ha asegurado.

PLAN RECUPERA

Frente a esto, ha declarado Román Rodríguez, el Gobierno gallego "apuesta" por el diseño de proyectos y programas educativos "orientados precisamente a recuperar e incentivar a aquellos alumnos que tienen más dificultades, para que nadie se quede atrás".

A este respecto, se ha referido al Plan Recupera, dotado con 1.250 profesores nuevos de refuerzo -250 más que el año pasado-, y a que Galicia cuenta con una plantilla de más de 4.000 profesionales "cuya función es ayudar a quien lo precise y evitar que salgan del sistema sin titulación".

Esto, según ha señalado, está teniendo resultados objetivos en la Comunidad como la reducción a la mitad de la tasa de abandono en los últimos 10 años, o liderar rankings como PISA al mismo nivel que otras regiones europeas.

IES CAMPO DE SAN ALBERTO

El conselleiro de Educación ha hecho estas declaraciones en el IES Campo de San Alberto de Noia (Pontevedra), donde ha visitado el resultado de las obras de rehabilitación integral por importe de más de un millón de euros, y que se enmarcar en una inversión de más de 8,3 millones de euros en obras en centros educativos de O Barbanza, según ha informado la Consellería en un comunicado.

Respecto a estas obras, han destacado que este verano se han ejecutado o iniciado 31 obras en centros de la zona, con un presupuesto total de casi un millón de euros. Además, y ya para 2022, la Xunta ha comprometido otro paquete de seis intervenciones en centros de O Barbanza, por casi 5,4 millones de euros, de las que ya están licitadas las rehabilitaciones integrales del instituto IES Plurilingüe Fontexería (Muros) y del colegio CEIP Flavia (Padrón).

Sobre las obras en Campo de San Alberto, el conselleiro ha explicado que esta actuación va a derivar en un ahorro energético del 40% en consumo y emisiones, con el objetivo de conseguir centros más sostenibles, una meta incluida en el Plan de Nova ArquitecturaPedagóxica, "la hoja de ruta de la Xunta para diseñar el nuevo modelo de centros adaptado a las necesidades del S.XXI".