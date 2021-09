Jana, la primera concursante perruna de 'Got Talent' que lucha contra el abandono animal

Este viernes, Telecinco estrenó la nueva temporada de Got Talent, que contó con la novedad de que Paz Padilla no figuraba entre los miembros del jurado, algo anunciado hace meses. Sin embargo, el programa no hizo alusiones a la gaditana y se limitó a ofrecer las actuaciones de los concursantes.

Especialmente llamativa fue la de Laura y Jana. Y es que, esta última se trata de una perra. Así, la inaudita actuación fue la primera de la gala... y la primera de la historia del programa protagonizada por un perro.

La dueña del mismo, Laura, expresó que, además de entretener con la enérgica actuación, buscaba concienciar en contra del abandono de mascotas, precisamente, mostrando una manera de divertirte con ellas. "Cada año, en este país, se abandonan 150.000 mascotas", añadió Risto Mejide.

El show consistió en un baile en el que no faltó nada e incluyó todo tipo de piruetas, dejando clara la conexión y la confianza que había entre la dueña y su perra. “Se la veía tan feliz que es lo que me ha hecho disfrutar más”, dijo una conmovida Edurne sobre Jara.

En esa línea pero desde el backstage, Santi Millán vio la actuación como una prueba de que no solo hay talento entre los humanos. La dispar pareja se llevó los tres síes del jurado, por lo que queda esperar para ver con qué sorprenden en su próxima aparición. "Es brutal lo que sabe hacer. Has ido de menos a más y era muy chulo verlo, porque no te esperas lo siguiente. Ha sido espectacular", dijo Dani Martínez, poniendo el listón por las nubes para la siguiente fase del concurso.