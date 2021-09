Alicia Borrachero, "desolada" tras la muerte de Jordi Rebellón: "Seguiré recordando que lo fuiste todo, te quiero"

La actriz Alicia Borrachero ha publicado un emotivo y desgarrador mensaje de despedida al que fue su compañero durante años en la serie española 'Hospital Central', Jordi Rebellón, un día después de que este falleciera a los 64 años a consecuencia de un ictus.

Borrachero interpretaba en la serie a la doctora Cruz Gándara, compañera sentimental del doctor Vilches, personaje que catapultó a Rebellón a la fama, y coincidió con él en otros proyectos posteriores.

"Amigo del alma, tengo incontables imágenes de nuestros momentos juntos; fotografías preciosas. Sin embargo, al ver este pantallazo de un monitor, he reconocido de inmediato lo que tú y yo siempre vimos y quisimos en el otro. Está todo ahí. Eso que nos unió desde el primer momento. Por eso la publico y comparto con el mundo el amor que siempre te tendré. Sospecho que tú también", ha escrito la actriz en el texto de un fotograma compartido en Instagram.

"Se dice mucho eso de 'no somos nada'. Ayer pensé mucho en esta frase. Creo que es, en parte, cierta. Sin embargo, cuando pienso en ti, lo que me aparece es 'Somos Todo'. Has sido 'Todo' para muchos, querido mío", ha declarado Borrachero.

En la publicación, la actriz termina reconociendo estar "desolada" por la triste noticia y lanzando un último mensaje a su compañero y amigo: "Tú y yo sabemos que nos volveremos a encontrar. Vuela alto y luminoso, amigo eterno. Por aquí seguiré recordando que tú sí, lo fuiste todo. Te quiero".

El actor Jordi Rebellón, famoso por su papel de "Doctor Vilches" en la serie "Hospital Central", ha fallecido este miércoles a los 64 años a consecuencia de un ictus del que no ha podido recuperarse. Este icónico personaje, con el que se ganó ser uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, le valió algunos reconocimientos del sector, como el Premio Mejor Actor de Televisión Asociación Española de Prensa, Radio y Televisión o el Premio ZAPPING Mejor Actor Protagonista.

Actores y personalidades del sector audiovisual han reaccionado a la inesperada muerte del actor. Entre ellos la cantante y actriz Lolita Flores, con quien trabajó en el teatro. "Te conocí en Hospital Central como el doctor Vilches y nos hicimos amigos. La vida nos volvió a juntar en Don Juan Tenorio y en unas cuantas series más. Sobre todo, la vida nos juntó. Nos llamábamos de vez en cuando, pero nos queríamos de verdad. Que te hayas ido para siempre duele, duele en el alma, amigo. Hasta siempre", ha publicado en un mensaje en Instagram.