Illueca garanteix "unitat" en el Botànic, continuïtat a l'equip de Dalmau i una "nova etapa" de diàleg en Unides Podem

El nou vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha promés el càrrec aquest divendres, una responsabilitat que assumeix amb voluntat d’"enfortir la unitat i del Consell i enfortir el projecte del Govern del Botànic" i "reimpulsar" les polítiques d'habitatge que ja estan en marxa i que s'han desplegat amb "eficàcia".

En aquest sentit, ha defensat que "només des de la unitat podrem desenvolupar les polítiques públiques, les conquestes socials que està aconseguint aquest govern i convertir-les en irreversibles". "No vinc a fer electoralisme ni a entrar en la guerra de em baralle per un vot amb aquest o amb aquell". Segons ha dit, Unides Podem tindrà una "posició pròpia" que discutirà "lleialment i amb discreció" amb els seus socis en el Consell i està convençut que s'aconseguiran acords "com correspon en un govern de coalició".

En clau interna, Illueca ha assenyalat que "hui comença una nova etapa" en Unides Podem, en la qual es necessita "molt de diàleg". "El passat és passat", ha dit en al·lusió a la recent dimissió de set membres del Consell Ciutadà de Podem i al malestar expressat pels seus socis de coalició, Esquerra Unida (EUPV), per "falta de comunicació" quant al canvi en la vicepresidència.

En aquest punt, ha assenyalat que Podem és un partit jove que ha d’"aprendre a construir un espai amable, on la discrepància no sols repte sinó que ens enriquisca" i ha asseverat que ell "es dedicarà a parlar amb tothom i mirar al futur".

El fins ara director de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern d'Espanya, ha realitzat aquestes declaracions després de prometre el seu nou càrrec en el Consell, en un acte que ha comptat amb la ministra de Drets Socials i secretària general de Podemos, Ione Belarra, i el coordinador federal d'Esquerra Unida i ministre de Consum, Alberto Garzón, que no han atés els mitjans.

El nou vicepresident segon de l'Executiu valencià ha arribat acompanyat per Ione Belara i del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Tots ells han sigut rebuts per la coordinadora general de Podem en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, uns metres abans d'arribar al Palau de Pineda, on per la seua part esperaven per a rebre'ls a la porta el vicepresident segon sortint, Rubén Martínez Dalmau, la vicepresidenta, Mónica Oltra, i la consellera de Transparència i coordinadora general d'EUPV, Rosa Pérez Garijo.

Quant a l'equip que l’acompanyarà en les seues noves funcions, Illueca ha dit que mantindrà una "estabilitat en el substancial" en l'equip del seu antecessor, Rubén Martínez Dalmau, "perquè els avala una gestió eficaç i de desenvolupament de polítiques públiques que era molt complex de posar en peus i que han aconseguit articular, encara que hi haurà "algun ajust menor".

Així mateix, ha lloat el treball de Dalmau, "exemple de dedicació al servei públic" i l'"eficàcia de la seua tasca", i ha dit que intentarà estar a la seua altura.

Garantir drets socials i innovació ecològica

Quant a les polítiques que durà a terme, Héctor Illueca ha avançat que la seua intenció és "completar el mapa" d'una "intervenció forta" en l'àmbit de l'habitatge amb l'objectiu que "el dret a l'habitatge no siguen paraules buides sinó un dret de veritat", tal com diu la Llei de Funció Social de l'Habitatge, que "obliga els poders públics a garantir un habitatge als ciutadans que el necessiten", ha recordat.

"Impulsarem la universalitat del dret a l'habitatge" amb les polítiques "més avançades de l'Estat" amb un marc que "guie" la futura Llei Estatal del Dret a l'Habitatge, ha remarcat.

El nou conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica treballarà en el marc d'un "pensament progressista, ecologista i socialista" que tindrà com a pilars "una mirada feminista, la innovació ecològica i els drets socials", ha precisat.

La seua intenció és desenvolupar la seua labor sobre "un sostre ecològic" enfront del canvi climàtic i "una base de drets socials garantits" enfront de la desigualtat, i al seu torn apostar per un model de construcció bioclimàtica que "modernitze el sector de la construcció en clau ambiental" amb nous materials i noves formes de construcció més ecològiques. Per a Illueca, és "ineludible repensar" moltes coses de la vida i "transformar el model econòmic".

"Consensos democràtics "

Per part seua, el vicepresident segon sortint, Rubén Martínez Dalmau, ha deixat el càrrec, "el més important que he fet en la meua vida", ha dit, amb un repàs per les "fites" aconseguides en els seus 2 anys i tres mesos de mandat. Així, ha definit el resultat de la seua política en matèria d'habitatge com un "exemple per a altres comunitats i per a la resta de l'Estat".

En concret, Dalmau ha posat en valor l'augment del parc públic amb la compra de 500 habitatges, una al dia; el pla ja en marxa per a construir 2.400 noves; la descentralització de polítiques; l'augment d'ajudes al lloguer i per a facilitar la compra d'habitatges en pobles en risc de despoblació; i la posada en marxa de la unitat antidesnonaments.

També ha fet referència al Decret d'Habitatges Buits amb el qual es preveu disposar d'uns 20.000 habitatges de grans tenidors per al lloguer i que haurà d'aprovar-se ja amb el nou conseller.

Dalmau ha deixat el càrrec apel·lant a "consensos democràtics" perquè les polítiques puguen arribar a la gent i ha dit sentir-se sempre "acollit i reforçat" pels seus companys en el Consell.

A Illueca li ha donat les gràcies per assumir el càrrec "amb valentia" i s'ha mostrat convençut que seguirà amb polítiques en matèria d'habitatge que seran "pioneres en tota Espanya".