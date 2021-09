Dalmau s'acomiada: "Mai he concebut la política com un lloc fix"

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, en el seu últim dia en el càrrec abans de deixar aquest divendres el Consell, ha destacat que exercir de responsable autonòmic "ha sigut una experiència vital" i ha assegurat que "mai" ha concebut la política "com un lloc de treball fix, sinó com un servei públic en el qual un ha de deixar-se la pell del primer a l'últim dia i després tornar al seu ofici".

"I és el que faré a partir de demà: tornar com a professor a la Universitat de València amb els deures fets", ha assenyalat, al mateix temps que ha valorat que ser vicepresident de la Generalitat i responsable de les seues polítiques d'habitatge "ha sigut de les coses més importants" que ha fet en la seua vida, i al que ha dedicat "totes les seues forces durant més de dos anys". "Hui arriba el moment de fer un pas al costat", ha escrit en un missatge publicat en les seues xarxes socials.

En la mateixa publicació, Martínez Dalmau -que aquest divendres ha sigut substituït pel fins ara director de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Héctor Illueca- ha destacat que des del seu departament en el govern valencià "ens hem esforçat cada dia per a posar els drets socials en el centre de les polítiques, i en particular el dret a un habitatge digne" i ha considerat que aquest fet "s'està aconseguint". "La via valenciana pel dret a l'habitatge és una realitat irreversible i un referent a nivell estatal i europeu", ha assegurat.

Balanç

En aquesta línia, ha incidit en què "un de les fites" de la seua gestió ha sigut la posada en marxa del tanteig "per a fer front a l'especulació i ampliar el parc públic". "És un mecanisme de compra amb el qual hem pogut adquirir cases fins i tot a un euro i evitar que anaren a parar a les mans dels fons voltor", ha asseverat, al mateix temps que ha indicat que "en només dos anys hem ampliat el parc públic en prop de 500 nous habitatges repartits en 67 municipis valencians". "En total, una inversió pública de més de 25 milions d'euros", ha agregat.

Així mateix, ha posat en valor que "després d'una dècada en la qual ha estat paralitzada la promoció pública" des del govern valencià "s'han reactivat noves promocions d'habitatge amb el Pla 2400".

"Sempre hem confiat en els ajuntaments: hem posat sobre la taula programes d'ampliació dels parcs públics municipals i d'actuacions urbanes. Hem atés les necessitats de la joventut posant l'accent a impulsar el seu dret a l'habitatge amb mecanismes d'ajudes específiques al lloguer i a la compra d'habitatge jove. En total, 3,4 milions d'euros invertits a dignificar l'accés de la joventut a l'habitatge", ha escrit Martínez Dalmau.

Paral·lelament, ha incidit en la importància del lideratge de la Comissió de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental TESA, que "ens ha permés coordinar les polítiques verdes del Consell i les seues accions per a la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic". "Perquè el futur serà verd, o simplement no serà", ha sostingut.

En aquest sentit, ha valorat que el decret d'Habitatges Buits que s'aprovarà "pròximament" serà "pioner en l'Estat i facilitarà l'accés al lloguer mobilitzant almenys 20.000 habitatges deshabitats que ara estan en mans de grans tenidors". "Perquè no pot haver-hi gent sense casa i cases sense gent", ha defensat.

Suports

En el seu últim dia com a vicepresident segon del Consell, Martínez Dalmau ha subratllat que l'objectiu del govern del Botànic "és millorar la vida de la gent" i ha destacat en aquest sentit que "comptar amb el suport del president Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, la consellera Rosa Pérez Garijo i la resta del Consell ha sigut una experiència vital". Mai tindré suficients paraules d'agraïment", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha reflexionat que, "encara que no sempre ha sigut fàcil", les portaveus d'Habitatge del Botànic en Les Corts Valencianes -Naiara Davó (Unides Podem), Sabina Escrig (PSPV) i Belén Bachero (Compromís) "en tot moment han defensat amb fermesa les polítiques de la Vicepresidència segona". "Gràcies pel treball conjunt", els ha agraït.

Quant a l'oposició, Dalmau ha manifestat que encara que amb el seu treball "podem detectar errors i millorar", Alfredo Castelló (PPCV), Mamen Peris (Cs) i Miguel Pascual (Vox) "han mostrat el seu interés i coneixement en les polítiques d'habitatge i han aportat solucions". "Sempre, per damunt de qualsevol diferència, m'he sentit escoltat", ha valorat.

Així, ha apuntat que "si hem superat les dificultats ha sigut gràcies al personal al complet de la Vicepresidència segona, sense els qui res del que hem fet haguera sigut possible". "No hi ha democràcia sense mitjans de comunicació, d'ací la meua gratitud cap als seus professionals, en particular als valencians", ha agregat.

Finalment, ha agraït el "suport" que "sempre" ha sentit per part de Podem: "Hem demostrat que quan governem nosaltres, ho fem per a les majories i sense que ens tremole el pols". "Milers de persones creuen en Podem com a instrument democràtic per a millorar la vida de la gent, i cada dia s'obstinen en això. Un pas al costat no significa mai un pas arrere. No ho dubteu: Sí que es pot!", ha finalitzat.