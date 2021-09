Ence defiende la "inviabilidad" del traslado de la pastera y el Ministerio sostiene que es posible otro lugar en Galicia

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no se cree que no exista un lugar apropiado en Galicia para construir una fábrica pastera, mientras Ence defiende la "inviabilidad" del traslado. "Si no fuese posible otra localización, Ence no tendría ninguna otra factoría más en España", ha sentenciado el representante del Ministerio de Transición Ecológica.