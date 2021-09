El Govern transfereix a la Comunitat Valenciana 980 milions del fons extraordinari i altres 420 arribaran al novembre

La resta del fons, l'equivalent al 30% del total, és a dir, els 4.046 milions d'euros, es distribuirà el pròxim mes de novembre, segons l'acordat. Aquesta transferència addicional i extraordinària a les CCAA, que es troba al marge del sistema de finançament, ja s'havia comunicat als governs regionals a la tardor de 2020 i estava contemplada en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.

Amb aquest fons, l'objectiu del Govern és que l'Estat central assumisca una part important del dèficit autonòmic i que, d'aquesta manera, les CCAA compten amb més marge de maniobra i major liquiditat per a fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia i perquè puguen prestar "amb qualitat" els servicis públics lligats a l'Estat del Benestar.

La distribució d'aquests recursos entre les CCAA i les Ciutats Autònomes es realitza amb el criteri de població ajustada. És la fórmula per la qual la major part de governs regionals va optar quan el Ministeri d'Hisenda, sota el principi de la cogovernança i buscant el "màxim consens", va obrir un procés de diàleg amb les autonomies per a conéixer què criteri de repartiment preferien aplicar per a distribuir el fons.

En concret, d'acord amb el Reial decret aprovat a l'agost, el criteri que se segueix per a les comunitats de règim comú és la població ajustada definitiva de 2020, calculada d'acord amb les variables i ponderacions previstes en la Llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament.

L'assignació a País Basc i Navarra respon la població ajustada de 2020 que resultaria d'aplicar a totes les CCAA, incloses les forals, les variables i ponderacions previstes en la Llei 22/2009. Finalment, a Ceuta i Melilla se'ls ingressarà un total de 10 milions d'euros i, per tant, 7 milions en aquesta primera entrega de hui.

UN FINANÇAMENT RÈCORD

Segons el Govern, "aquest fons extraordinari se suma a unes entregues a compte rècord del sistema ordinari de finançament, que ascendeixen enguany a 105.589 milions d'euros i que en 2022 creixeran més d'un 6% fins a marcar una nova fita històrica en depassar els 112.000 milions d'euros, una dada que és reflex de la reactivació de l'economia que han afavorit les mesures que va adoptar el Govern per a lluitar contra la crisi provocada per la pandèmia".

A més, en aquest 2021 les CCAA han rebut 7.000 milions per a ajudar a reforçar la solvència de pimes i autònoms afectats per la crisi sanitària i també han percebut transferències a càrrec dels recursos comunitaris: 8.000 milions d'euros del fons REACT, al que cal sumar que ja s'han distribuït més de 7.500 milions del Pla de Recuperació en les diferents conferències sectorials.

Amb vista a 2022, els territoris també comptaran amb recursosextraordinaris al marge del sistema de finançament. Així, segons laministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va transmetre als consellers autonòmics en l'últim Consell de Política Fiscal celebrat a la fi de juliol, les CCAA rebran una transferència addicional d'uns 3.900 milions d'euros per a cobrir les liquidacions negatives de 2020 i, a més, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 incorporaran una partida d'uns 3.100 milions d'euros amb els quals l'Estat compensarà el perjuí econòmic que va suposar el canvi normatiu en l'IVA aprovat pel Govern de Mariano Rajoy.