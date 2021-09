Ajuntament de València modificarà l'ordenança de plusvàlues per a reservar l'atenció de tècnics a les persones físiques

Amb el canvi que s'introdueix en el text normatiu municipal, "s'exclou de l'assistència presencial a les gestories, advocats i altres professionals del sector, que obtenien un lucre econòmic per una gestió que presten de forma gratuïta els funcionaris municipals", segons ha explicat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament, paral·lelament, articularà un canal online perquè els professionals del sector puguen presentar les autoliquidacions de l'Impost de Plusvàlues dels seus clients "de manera més àgil".

"Introduirem una modificació en l'Ordenança de l'Impost de Plusvàlues, que reservarà l'atenció presencial que s'està donant en el propi Ajuntament de forma gratuïta per a particulars que no tenen un representant o un gestor professional. D'aquesta manera, facilitem que els tècnics municipals puguen, de manera gratuïta, ajudar a realitzar aquestes gestions a les persones que no compten amb la possibilitat de tindre aquest tipus de gestors, i reservem exclusivament un canal online perquè els gestors professionals puguen realitzar els seus tràmits amb major agilitat", ha explicat Sanjuán.

El regidor d'Hisenda, a més, ha destacat que la Junta de Govern Local també aprovarà una modificació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a bonificar les obres que desenvolupen les administracions públiques.

"Aprovarem una modificació perquè el 95% dels impostos que tenen a veure amb la construcció dels servicis públics estiga exempt, afavorint que l'administració pública, en aquest cas sobretot la Generalitat, desplegament encara una millor xarxa sanitària pública, sociosanitària i educativa en la nostra ciutat", ha destacat.