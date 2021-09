BBVA capta fins a juny 36.000 clients en Comunitat Valenciana, la meitat per canals digitals

L'entitat manté la seua senda de creixement de nous clients, que ha intensificat en els últims anys, segons ha informat en un comunicat. El banc va tancar l'any 2020, en plena pandèmia, amb un total de 28.760 nous clients en tota la Comunitat Valenciana, però en el que va d'any eixa xifra aconsegueix ja els 36.000, és a dir, supera la xifra aconseguida durant tot el passat exercici.

El creixement dels clients s'ha intensificat sobretot a partir de març, quan la captació va superar els 7.000 en un mes, xifra que ha crescut fins a situar-se en 7.836 clients nous al juny, rècord de captació fins ara i que suposa el 22% de tots els captats en el que va d'any.

A més, creixen els clients que arriben al banc per canals digitals. La pandèmia i les restriccions de mobilitat van impulsar l'ús dels canals digitals l'any passat, i van situar l'obertura d'un compte a distància com una de les opcions preferides pels nous clients per a acostar-se al banc.

Fins a juny, el banc ha captat per via digital un total de 17.925 clients en tota la Comunitat Valenciana, el 49 per cent del total. Açò suposa que cinc de cada deu nous clients ja trien els canals digitals per a obrir una compta amb el banc.

L'entitat atribueix aquest creixement a "l'àmplia gamma de servicis digitals, comptar amb la millor 'app' de banca mòbil i la senzillesa del procés d'obertura de compte".