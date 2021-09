Esta noche Mediaset estrena el que será su reality estrella de este otoño, Secret Story. De momento, tan solo se conoce la identidad de siete concursantes aunque el tablero final contará con 16 participantes. Una de las elegidas por la cadena para participar en este nuevo formato ha sido Sofía Cristo, hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey, por ello, El programa de Ana Rosa ha entrevistado a la vedette y le ha preguntado cuáles son sus primeras impresiones.

La actriz ha reconocido que está muy contenta con la participación de su hija en el reality y que confía en que le irá bien. Sobre los futuros compañeros de su hija pequeña también ha opinado, Bárbara Rey cree que Sofía hará buenas migas con Luis Rollán, con el que ya tiene relación, y con Bigote Arrocet, ex de María Teresa Campos. A raíz de esta respuesta, la periodista le ha preguntado sobre su vinculación con las Campos y si ella cree que el humorista hablará de su relación con la presentadora.

"Yo creo que eso va a ser una sorpresa. Si habla a mí me parece muy bien. Lo que me parece mal es que tenga tantos detractores ahora y que no los tuviera cuando estaba con Teresa. Cuando estaba con Teresa era un tío estupendo y ajora no es nada, un aprovechado, un golfo...", ha comentado la entrevistada. Asimismo, Rey ha aprovechado para criticar la actitud de María Teresa y, sobre todo, de las hermanas Campos tras la ruptura de la pareja.

"Yo escuché a Terelu decir que esto no le compete, ¿cómo que no le compete? Tú vives cinco años con una persona, sacas a la luz todo lo que ocurre con esa persona, con lo que te ha dejado, con lo que no te ha dejado, lo que te ha hecho, lo que te ha dejado de hacer, las hijas le atacan y resulta que ahora no le compete", ha criticado la madre de Sofía Cristo.

Bárbara Rey ha arremetido contra las hijas de María Teresa Campos, por involucrarse tanto en la relación de su madre con Edmundo Arrocet. "Si Teresa se sabe defender ella solita, vosotras no os metáis", ha añadido. "Si la relación ha estado bien hasta ese momento y por lo que sea ha decidido dejarlo, pues lo que tienes que hacer es guardar silencio, sobre todo las hijas", ha sentenciado la vedette.