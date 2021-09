Luis Rollán confiesa que Anabel Pantoja no le ha invitado a su boda: "Le deseo lo mejor, pero me ha sorprendido"

A pocas semanas de uno de los enlaces más esperados del año, la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, aún quedan muchas incógnitas por resolver. Una de las más importante es quién asistirá a la ceremonia. Aunque la colaboradora de Sálvame ha sido muy discreta por el momento con el tema, este miércoles se ha conocido que uno de sus amigos más cercanos, Luis Rollán, no está en la lista de invitados.

Así lo ha confesado él mismo en una entrevista en exclusiva para la revista Diez Minutos a tan solo un día de entrar a concursar en Secret Story, el nuevo reality de Telecinco donde compartirá casa con otros famosos como Sofía Cristo o Bigote Arrocet.

"Le deseo lo mejor, tanto a ella como a Omar, se lo merecen. Me la pierdo por estar en el concurso, pero lo cierto es que no me había invitado", ha confesado el colaborador de Viva la vida. "La verdad, me sorprendió que no me invitase. Me enteré por amigos comunes que me llamaban para preguntarme si ya tenía mi invitación", ha contado confuso.

"Si ha sido por mi distanciamiento con su tía (creo que Isabel no va a ir) pienso que jamás le he faltado el respeto a Isabel, ni he hablado mal de ella ni me he sentado cobrando para decir nada de ella", ha explicado, especulando sobre el posible motivo por el que Anabel Pantoja haya podido retirarle la invitación.

Rollán ha sido durante muchos años amigo íntimo de la sobrina de Isabel Pantoja y de su hijo Kiko Rivera, por lo que estas informaciones ponen el foco de nuevo sobre la lista de invitados.

Ya sea por la pandemia, por la dificultad de llegar hasta La Graciosa, o por la pequeña playa dónde va a tener lugar la ceremonia, lo cierto es que esta no será la única ausencia notable. Cómo mencionaba el periodista, todas las fuentes aseguran que la tonadillera no acudirá.

Tampoco lo hará el padre de Isabel Pantoja. Además, la influencer también ha confesado que será muy cuidadosa con los miembros de la prensa que invite en calidad de amigos pues no quiere que se filtre información sobre el enlace.

De momento, con semanas aún por delante de preparativos, Pantoja ya está disfrutando en Canarias de un descanso de los platós de Mediaset. También ha celebrado recientemente su despedida de soltera.