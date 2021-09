Unió Gremial assenyala que la pujada de la llum és "insostenible" per al comerç local

Unió Gremial denuncia que les pujades de la llum que s'estan produint en els últims mesos "fan insostenible la viabilitat dels negocis del comerç local" ja que suposen "un greu problema per a la recuperació i viabilitat del comerç en un context de crisi sanitària com l'actual".

Així, la patronal del comerç valencià, en un comunicat, recalcat que els nous preus de l'electricitat suposen "un colp més en la línia de flotació del comerç local ja molt afectat en els últims temps tant per la pandèmia provocada per la COVID-19 com per la pèrdua d'usuaris".

Per això, Unió Gremial exigeix a les administracions que prenguen mesures "ràpides i contundents" que resulten "efectives" per a "salvaguardar la salut del comerç local, que es troba molt afectat".

"Necessitem mesures urgents que reduïsquen la sobrecàrrega que recau en el xicotet comerç local", assegura el president d'Unió Gremial, Juan Motilla. "Des de la nostra patronal creiem que els mecanismes que s'han articulat en forma d'ajudes i mesures de foment del consum no serviran per a res si es colpeja al comerç local i a les persones treballadores autònomes amb els preus abusius de l'energia", ha advertit.

En eixe sentit, assenyala que quan encara pateixen els efectes de la crisi sanitària, aquestes pujades "constants suposen un nou colp que dificultaren encara més si cap la recuperació del sector". "Sabem que la recuperació després de la COVID-19 serà llarga i lenta, per això es presenta fonamental evitar preus abusius de l'electricitat, ja que és un element fonamental en el comerç local, un dels principals agents del teixit econòmic valencià", ha reclamat.

No obstant això, assenyala que a partir del canvi en el model de facturació, el comerç ha vist augmentada la seua factura de la llum en més d'un 35 %, arribant en ocasions fins al 50%. Unió Gremial considera que aquests màxims històrics generen encara "una major incertesa i desassossec" en el sector, que necessita mesures "urgents" que reduïsquen aquesta sobrecàrrega que recau en el xicotet comerç local.

"Aquests màxims històrics de la llum fan que, segons l'anàlisi d'Unió Gremial, es reduïsca encara més el marge de beneficis dels negocis valencians, especialment maltractats en els últims temps pels efectes negatius de la COVID-19", ha postil·lat.