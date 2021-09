Elx tanca el col·legi Ausiàs March per problemes de fonamentació i reallotjarà als alumnes en el Casablanca

Així ho ha confirmat l'alcalde, Carlos González, al costat de la regidora d'Educació, María José Martínez, la sotsdirectora territorial d'Educació, María del Carmen Ferrández, el cap de servici d'Infraestructures Educatives Territorial, Pablo Soriano, i la coordinadora d'Inspectors d'Elx, Esther Álvarez.

La decisió s'ha pres després que en les últimes inspeccions s'hagen detectat diversos problemes de fonamentació com a conseqüència de l'antiguitat del centre i ocasionats per les fortes pluges, segons ha informat el consistori en un comunicat.

González, que ha indicat que la situació ja ha sigut traslladada a l'AMPA i a tota la comunitat educativa, ha explicat que els tècnics han dut a terme una avaluació de l'edifici que ha obligat a prendre la decisió de tancar el centre i de reallotjar a l'alumnat seguint amb un "criteri fonamental de prudència".

Per la seua banda, la subdirectora territorial d'Educació ha assenyalat que s'ha detectat una situació de risc que fa que s'engeguen mesures preventives per a garantir la seguretat dels estudiants.

Soriano ha destacat que "principalment durant les últimes inspeccions s'han detectat diverses deficiències com a conseqüència de l'antiguitat del centre i ocasionades per les pluges". Així mateix, ha destacat que en les pròximes setmanes els tècnics continuaran amb els estudis per a determinar les actuacions que es desenvoluparan amb la finalitat d'esmenar els danys ocasionats.

Per la seua banda, Álvarez ha indicat que des de l'Ajuntament s'està realitzant el trasllat de les taules i el mobiliari que fóra necessari perquè els 260 alumnes de l'Ausiàs March comencen aquest dimecres les classes al col·legi Casablanca.

A més, ha assenyalat que es reforçaran les mesures de seguretat enfront del covid i que està prevista la instal·lació d'aules prefabricades en el pati del centre per als alumnes de Primària i es donarà servici de menjador a tots els escolars.