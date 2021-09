Antonio David y Jorge Javier Vázquez se reencuentran en los juzgados tras meses de encarnizada guerra mediática

Después de meses de guerra mediática y con el despido fulminante de Antonio David Flores de Sálvame, el ex Guardia Civil y Jorge Javier Vázquez, presentador del formato, se han reencontrado este martes día 7 en los juzgados de Madrid.

Así lo muestran las fotografías de las agencias que aguardaban la llegada de ambos, con motivo del juicio que se celebra, después de varios intentos, tras la demanda que Antonio David puso a la productora La Fábrica de la Tele por despido improcedente.

El juicio empezó el pasado mes de julio, pero tuvo que suspenderse, ya que los testigos que fueron llamados a declarar no se presentaron.

Jorge Javier Vázquez, a su llegada a los juzgados. GTRES

"Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele"

"Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable, a quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de La Fábrica de la Tele a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia, a vivirlo en mis carnes con carteles tirados: 'Antonio David eres un maltratador', en el ascensor de mi casa", dijo el excolaborador de Telecinco el pasado junio en una entrevista realizada por los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog

"Yo tengo familia, una hija de 8 años. Quién repara eso. No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino, un hijo de puta? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Gimeno.? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos. Quién restituye eso, de qué forma", dijo Antonio David.

Sobre su despido, dijo que se enteró por la televisión: "Me enteré cinco minutos antes de todos vosotros del despido. Todos los días me mandan la escaleta, tengo mi billete de AVE de Málaga a Madrid, voy a trabajar, aparece mi representante, me explica esta situación y me dice que hay algún problema, 'no sé si vienes hoy o mañana'. Sigo a la espera y me encuentro que me despiden en televisión y me entero como todos vosotros".