Calvo, Iglesias y Margallo, del Consejo de Ministros a la radio: "Tú siempre vas tres pasos por delante"

Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García Margallo han estrenado este lunes la tertulia nocturna que se repetirá semanalmente en la Cadena SER. Los tres han pasado del Consejo de Ministros a los micrófonos y lo han hecho en un tono amigable, pero no exento de dardos. "Tú siempre vas tres pasos por delante", le dijo Margallo a Iglesias al enterarse de que trataba de "tú" al rey Felipe VI, algo que, según el eurodiputado del PP, él "nunca haría".

El CGPJ y su renovación fue el primer punto de debate, y el bloque es "inconcebible", en palabras de Carmen Calvo, quien considera que se trata "de cumplir la ley". Para Margallo, defendiendo la tesis de su partido, el centro de la cuestión debe ser que los jueces elijan a los jueces, mientras que Iglesias aseguró que el PP "no tiene el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución" y acceder a que se pacte la renovación. El exvicepresidente del Ejecutivo cree razonable "proponer un acuerdo de grupos parlamentarios que representen tres quintos de los votantes" para renovar el órgano.

"El espíritu de la Constitución es mantener la independencia judicial. No solo en España, en el resto de países el Ejecutivo tiende a colonizar al resto de los poderes. Si se pierde la independencia judicial el problema es muy serio", expresó Margallo. Para Calvo, en cambio, el PP ha decidido "que la Constitución no existe" y no ve lógico centrar la cuestión solo "en la independencia del poder judicial". El popular, además, añade que "todos los Ejecutivos tienden a controlar el poder judicial", y puso como ejemplos los casos de Hungría y Polonia, alertando de los avisos de la Comisión Europea al Gobierno español en los últimos tiempos.

"Tenemos que buscar una fórmula", terminó Margallo, que pide ir a un tema "de mérito y de capacidad" y no al "terreno político". Iglesias, en este sentido, cree que el asunto de los jueces para el PP "ha sido siempre vital", dejando caer que ha dominado el CGPJ y que ha sido "hábil colocando a jueces jóvenes asegurándose que podían durar mucho tiempo".

"La derecha muchas veces no atiende a razones ni a leyes"

Para el ex secretario general de Podemos el bloque es "el tercero que se produce" bajo la responsabilidad del PP porque, dijo, "la vida del PP ha dependido de la justicia". Y sentenció: "La derecha muchas veces no entiende a razones y no entiende a leyes". Pronosticó, además, que acabará la legislatura "sin renovarse el CGPJ".

Margallo, en cambio, trató de aplacar las palabras de Iglesias. "Acusar al PP, desde el pensamiento de Unidas Podemos, de que no somos constitucionalistas es un poco fuerte", sostuvo el exministro mientras el hasta hace meses vicepresidente del Gobierno alegó que "los poderosos quieren sustraer las leyes" a los españoles.

"Si lo que dice ahora la Constitución sobre la renovación del CGPJ no puede forzar al líder de la oposición a que cumpla la Constitución, habrá que transformar la voluntad política en leyes para que no le quede más remedio que cumplirla", insistió Iglesias, que por momentos monopolizó el debate. Calvo, por su parte, lamentó la poca voluntad de diálogo "durante los últimos tres años" entre la oposición y el Gobierno. Para la exvicepresidenta "se ha confundido la independencia de poderes" en algunos momentos.

Asimismo, Calvo también tuvo reproches para los populares. "El PP fue el primero que dijo que éramos un gobierno ilegal, que éramos unos okupas... Ellos le abrieron el camino a Vox para que lo dijeran continuamente", espetó, y en esa línea siguió Iglesias. "No es casual que todo lo que representa Villarejo y la historia de las cloacas emerja ahora, eso incluye a propietarios de medios importantes, a poderes económicos", sostuvo el exlíder morado.