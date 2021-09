Vox incide en que su pacto con la ciudad lo presentó "en el programa de las elecciones" de 2019

En este contexto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento granadino, Onofre Miralles, ha considerado en una nota de prensa que "los eslóganes progres de la izquierda lo que hacen es encubrir la ineficacia de gestión del gobierno" local y la "falta de interés real del PSOE por el vecino de Granada, por lo que no queremos ser cómplices de sus miserias y rechazamos formar parte de ese pacto que es solo palabrería que esconde su falta de iniciativa y liderazgo", a la vez que "nos alegramos de que el PP, después de participar desde dentro, se saliera siguiendo la estela" del partido de Santiago Abascal.

"Los vecinos no se dejan engañar con el Pacto por Granada porque saben muy bien cuáles son sus problemas reales y nosotros proponemos soluciones reales. Los granadinos no deben fiarse de un PSOE que dijo no ir ni al tranco de la puerta con Luis Salvador, mientras estaban tramando cómo comprarle el voto para Francisco Cuenca", ha resaltado Miralles.

Respecto a la calidad del aire a la que el PSOE ha hecho referencia como eje de su pacto, "en Granada es poco saludable mirar al cielo porque hay serio riesgo de resbalar con el excremento de un perro", ha alertado el portavoz de Vox, para quien es "una falta de respeto iniciar nuevos pactos cuando hay infinidad de cuestiones que están aún sin resolver, como el soterramiento de las vías del tren a su paso por la Chana, unas vías que mantienen aislados a los chaneros".

"El gobierno municipal tiene las herramientas para arreglar un problema histórico de la Chana: Pedro Sánchez puede permitir el soterramiento de las vías del tren a su paso por este barrio. Sin embargo, el presidente del Gobierno anda comprando a los nacionalistas y separatistas, mientras olvida y engaña a los vecinos de la Chana", ha advertido.