(AV) Murcia propone crear un grupo de científicos de ambas administraciones para dar solución al Mar Menor

Así lo ha anunciado este lunes el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, tras la reunión del foro 'Ciencia para recuperar el Mar Menor', en el que han participado los miembros de la comunidad científica de la Región de Murcia que realizan sus estudios en torno a la laguna.

López Miras ha resaltado la urgencia de que se conforme este grupo "lo antes posible" para que se acuerden soluciones "a corto, medio y largo plazo". "En la Región, ha destacado, tenemos científicos que conocen a la perfección la situación, la evolución y soluciones para el Mar Menor".

Y es que, ha recalcado el presidente murciano, "no estamos en momentos de confrontación política, ni de disputa de competencias, estamos en el momento de actuar y tomar decisiones que vayan en esa dirección".

En esta misma línea, el presidente ha destacado la coincidencia de la comunidad científica, en la que más de una treintena de miembros procedentes de las tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM), la politécnica de Valencia, el Cebas, el Instituto Geológico Minero y el Instituto Mediterráneo del Agua, entre otros, han reflexionado sobre esta problemática poniendo de relieve que "uno de los principales problemas que acecha al Mar Menor es la contaminación del acuífero y una de las acciones prioritarias es evitar los vertidos a través de las ramblas al Mar Menor y las descargas directas del acuífero contaminado a la laguna".

Tal como anunció el pasado viernes, a lo largo del día de hoy se enviará un convenio al Ministerio "para actuar en cuestiones que son de su competencia pero que entendemos que se tiene que actuar de forma urgente, con presupuesto de la Comunidad".

Un convenio para que permitan a la Comunidad retirar los fangos en la costa del Mar Menor, así como la necesidad del Colector Norte y la desnitrificadora de San Pedro del Pinatar. "Estamos esperando respuesta del Ministerio porque no hay tiempo que perder, hay que evitar que siga descargando el acuífero al Mar Menor", ha manifestado López Miras.

Ha recordado que se van a cumplir dos semanas desde que la ministra Teresa Ribera visitó la Región y "no se ha tomado ninguna decisión", ha criticado, para después volver a advertir que "no hay más tiempo que perder, estamos en tiempo de descuento y espero que el Gobierno de la nación sea sensible con la situación del Mar Menor y actúe y nos permita actuar a nosotros".

Así, espera que los convenios que le ha propuesto para la limpieza de los fangos, la puesta en marcha del Colector Norte y la desnitrificadora sean devueltos a la Región "firmados y con el aval del Gobierno de España".

