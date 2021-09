Este domingo, Emma García no ha podido evitar emocionarse en la mesa de actualidad de Viva la vida al hablar de algo que le toca de cerca: el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo).

La presentadora ha vuelto con fuerza de sus vacaciones este fin de semana para retomar la información de la prensa del corazón y, también, su sección de actualidad y sociedad al final del programa.

Sin embargo, la vasca rompió a llorar al hablar del TOC con Jaume, un joven que contó su experiencia y que, según explicó, empezó de pequeño tras una desestructuración familiar.

"Qué complicado es vivir esto, no saber explicarlo", decía la periodista mientras se secaba las lágrimas. "Tengo una niña cercana que tiene 10 años que ha empezado a sufrir este tipo de trastornos. Esto le está creando un gran problema en el colegio".

"Sus padres están destrozados, no saben por dónde ir. Entonces este tema me afecta de una manera muy especial", se justificó Emma García. "Encima de todo lo que llevan estos niños, que tenga que afrontar todo este bullying".

Jaume defendió que hay que visibilizar el TOC, porque normalmente se ve como simples manías, pero son en realidad un "trastorno silencioso" muy serio y que puede tener un origen.

"Perdonad, no suelo llorar, pero me ha entrado mucha impotencia. Cuando son tan pequeños, que siempre viene por algo, que tengan que soportar eso y se añadan otras cosas", continuó la presentadora. "Disculpad la entrevista emotiva que os he hecho [...] Siento señores el bajón que me ha dado esta tarde".